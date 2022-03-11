ФАО предупреждает о «серьезных продовольственных последствиях» войны

Рим, 11 марта Война в Украине будет иметь «серьезные последствия для продовольственной безопасности» в мире из-за сбоев в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции в этой стране и России, крупных экспортерах зерна, предупредила сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). «Перебои в цепочке поставок и логистике производства зерновых и масличных культур в Украине и Российской Федерации, а также ограничения на российский экспорт будут иметь значительные последствия для продовольственной безопасности», — предупреждает агентство из Рима. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина — пятым, и обе обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% мировой кукурузы, составляют более трети мирового экспорта зерна и продают 52% мирового подсолнечного масла. ФАО объясняет это в своем докладе «Новые гипотезы глобальной продовольственной безопасности, основанные на конфликте между Российской Федерацией и Украиной», документе, подписанном ее генеральным директором КНР Цюй Дунъюем. Конфликт, вызванный российским вторжением в Украину две недели назад, произошел после более чем двух лет пандемии коронавируса и включает в себя «новый вызов» из-за «важной роли в производстве и поставках продовольствия во всем мире», которую играют обе страны. Помимо того, что Россия является гигантом экспорта зерна, она, например, является основным производителем удобрений для сельской местности. Турбулентность на этих рынках «может серьезно усугубить продовольственную безопасность во всем мире», особенно если учесть, что около пятидесяти стран получают 30% и более пшеницы из России и Украины, в то время как многие европейские страны зависят от России в качестве удобрений. Война взвинчивает цены на продукты питания, которые уже растут со второй половины 2020 года: в феврале этого года они достигли своего «исторического уровня» из-за высокого спроса, расходов на потребление, перебоев в работе транспорта и портов. В этой связи мировые цены на пшеницу и ячмень в 2021 году выросли на 31 процент, а на рапсовое и подсолнечное масла выросли более чем на 60 процентов, а стоимость мочевины, незаменимого азотного удобрения, выросла более чем на 300 процентов в прошлом году. ФАО призвала «сделать все возможное», чтобы мировая торговля продовольствием и удобрениями оставалась открытой, посоветовала странам, зависящим от России и Украины, искать альтернативных поставщиков, так как неизвестно, как долго продлится конфликт; призвала оказать поддержку наиболее уязвимым и призвала правительства оценить последствия о принимаемых ими мерах в глобальной продовольственной цепочке. ШЕФ г/мр/иг