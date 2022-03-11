Эксперты призывают проявлять осторожность перед лицом отзыва масок в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 11 марта Исследователи из Фонда Освальдо Круса (Фиокруз), ориентира в исследованиях в области здравоохранения в Бразилии и Латинской Америке, попросили власти в эту пятницу «осмотрительно» смягчить меры против COVID после того, как в нескольких городах страна. По крайней мере 9 из 27 региональных столиц страны уже разрешают своим жителям снимать маски на открытом воздухе, включая Рио-де-Жанейро, который с прошлой недели также разрешил их использование в закрытых помещениях. Согласно документу, в котором составлен анализ экспертов, тот факт, что доступ в закрытые пространства теперь можно получить без маски, может повлиять на карнавал в Рио, который из-за пандемии отложил свои величественные парады самбадром до конца апреля. Это связано с тем, что число случаев и госпитализаций может увеличиться, поскольку, хотя вакцинация в стране довольно продвинулась, она «должна идти дальше». Анализ не сосредоточен исключительно на Рио, как пионере в выпуске масок в помещении. Он также предупреждает о гибкости маски на открытых местах, так как там также много людей, и о необходимости продолжать уважать физическое пространство, которое больше почти не видно. По мнению экспертов, такие решения заставляют людей терять интерес к вакцинации и, таким образом, рискуют замедлить улучшения, достигнутые в результате замедления пандемии. «Облегчение таких мер, как физическое дистанцирование или неограниченный отказ от использования масок, способствует возможному увеличению числа случаев заболевания, госпитализаций и смертей и не защищает нас от новой волны», - пояснили исследователи. В этой связи они отметили, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для понимания новых сценариев COVID-19 в отношении контроля динамики передачи. «Увеличение числа случаев заболевания, даже среди вакцинированных, увеличивает спрос на госпитализацию и, возможно, смертность. В нынешней ситуации лучше всего вернуться к образцу, который был у нас с начала пандемии, когда мы настоятельно рекомендовали использовать маски, соблюдать гигиену рук и избегать скопления людей», - подчеркнули они. После того, как омикрон вызвал новую волну инфекций в Бразилии, но не увеличил число смертей в стране с той же скоростью, несколько мэров и губернаторов решили освободить жителей от масок, которые им приходилось носить за последние два года. С тех пор как два года назад коронавирус прибыл к южноамериканскому гиганту, в стране погибло около 655 000 человек и почти 30 миллионов положительных. Хотя среднее число инфекций в настоящее время составляет около 50 000 случаев в день, а среднее число смертей приходится на май 2020 года, при этом ежедневно умирает около 500 человек, Бразилия остается второй страной с наибольшим количеством смертей от вируса и третьей по числу положительных смертей после США и Индия. ШЕФ мат/ред/jrh