Евро: цена открытия сегодня, 11 марта в Уругвае

После открытия сессии евро торгуется на открытии на уровне 46,83 уругвайского песо, что подразумевает рост на 1% по сравнению с ценой предыдущего дня, когда она торговалась на уровне 46,36 уругвайского песо.

За последние семь дней евро вырос на 0,54%, однако в годовом исчислении он все еще продолжает падать на 10,81%. Что касается изменений этого дня по сравнению с предыдущими днями, он состоит из трех сессий, за которыми следуют положительные числа. Что касается волатильности последних дней, то она представляет собой баланс, который значительно превышает волатильность, показанную в данных за прошлый год, поэтому он показывает большие изменения, чем общая тенденция в стоимости.

На

ежегодной фотографии евро выплачивался максимум в 50,89 уругвайского песо, а самый низкий уровень составлял 45,65 уругвайского песо. Евро находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Валюта Уругвая

Песо является официальной валютой в Уругвае с 1993 года и заменило старые песо после периода высокой инфляции в стране.

С 29 октября 1991 года Центральный банк Уругвая получил разрешение выпускать новые банкноты для изъятия старых уругвайских песо, эквивалентных 1000 новых песо. Монета начала выходить в обращение до марта 1993 года.

В 1990-х годах был введен новый механизм, позволяющий более точно прогнозировать стоимость песо по отношению к доллару, установив метод плавающей полосы.

Позже, в 2002 году, когда президентом был Хорхе Батлье, Уругвай пережил финансовый кризис из-за бегства капитала, что затруднило контроль над валютным рынком, пока спустя несколько месяцев не было принято решение выбрать независимую систему флотации, которая поддерживается сегодня.

После максимальной оценки 2002 года последовал период повышения курса валюты. Следует отметить, что в качестве рисунка монеты используются животные и национальные фигуры на обороте.

На экономическом фронте Уругвай начал демонстрировать признаки восстановления после разрушительных последствий пандемии коронавируса. В 2021 году страна восстановила 108 000 рабочих мест, потерянных в 2020 году, в дополнение к еще 9 000 рабочих мест.

Однако уругвайская администрация также приняла решение увеличить тарифы на наиболее потребляемое топливо в стране на три песо, что также вызвало недовольство среди граждан.

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