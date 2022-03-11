Евро: цена открытия сегодня, 11 марта в Гватемале

Евро торгуется на открытии торгов на уровне 8,45 кетсаля, что означает рост на 2,3% по сравнению с 8,26 кетсаля днем ранее.

На прошлой неделе евро продемонстрировал рост на 1,18%, но в прошлом году он все еще накопил снижение на 7,28%. Если мы сравним значение с предыдущими днями, оно накапливает три сеанса подряд загрузки. Волатильность последних семи дней составляет 18,34%, что явно выше годового показателя волатильности (12,17%), поэтому она демонстрирует более нестабильное поведение.

На ежегодной фотографии евро даже изменился на максимум 8,80 кетсаля, а самый низкий уровень составил 8,17 кетсаля. Евро находится ближе к минимальному значению, чем к максимальному.

Гватемальская валюта

El quetzal является законным платежным средством, используемым в Гватемале, и была основана на выпуске Закона о денежной политике, принятого в 1924 году, когда тогдашний президент Хосе Мария Орельяна распорядился заменить гватемальское песо.

Валюта Гватемалы в настоящее время разделена на сто центов и первоначально стоила на 10 центов выше доллара США, пока в 1980 году она не упала до уровня, восстановившись несколько месяцев спустя.

В настоящее время кетцаль эквивалентен 7,50 единиц за доллар США и 9,25 единиц за евро, что делает его одной из 30 денежных единиц в Иберо-Америке и мире, которая остается одной из самых неизменных.

Органом, отвечающим за регулирование создания валюты, является Банк Гватемалы, и сегодня известны монеты номиналом 5, 10, 25 и 50 центов кетцаля и 1 кетцаль, а в банкнотах обращаются 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 кетсалей.

В своих попытках снизить цены на производство монет администрация стремилась внедрить монеты из различных материалов, таких как сталь вместо никеля или латунной стали.

Согласно официальным данным, правительство Гватемалы заверило, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 7,5% в конце 2021 года, рост которого не наблюдался в течение 40 лет.

С другой стороны, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что к 2022 году экономика Гватемалы сохранится с благоприятными показателями, отчасти обусловленными внешней торговлей, денежными переводами из США и значительным падением инфляции.

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