Евро: цена открытия сегодня, 11 марта в Коста-Рике

После открытия сессии евро торгуется на открытии на уровне 716,53 костариканских колонов, что подразумевает рост на 2,6% по сравнению с 698,36 костариканских колонов днем ранее.

По сравнению с прошлой неделей евро зарегистрировал рост на 2,66%, хотя в годовом исчислении он все еще накапливает снижение на 1,84%. Если мы сравним данные с прошлыми днями, они объединяются в три даты, за которыми следуют положительные числа. Что касается волатильности последних нескольких дней, то она составляет 20,04%, что значительно выше годового показателя волатильности (12,72%), поэтому он показывает большие изменения, чем общая тенденция в стоимости.

На ежегодном снимке евро достиг максимума в 741,46 костариканских колонов, а самый низкий уровень составил 686,61 костариканских колонов. Евро находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Костариканский колон

, названный в честь фигуры Христофора Колумба, является законным платежным средством в Коста-Рике, который также разделен на 100 равных частей, называемых центами.

После обретения независимости, в 1821 году, страна отказалась от использования испанской валюты и перешла на использование реала, а затем выбрала песо. Только в 1986 году было принято решение об использовании колона в качестве законной валюты.

Отметим, что сегодня в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 25, 50, 100 и 500 колонов. Раньше существовали 1 и 2 колона, но они были изъяты Центральным банком Коста-Рики и больше не имеют рыночной стоимости. Что касается банкнот, то их насчитывается 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 и 50 000.

В Коста-Рике монеты в 100 колонов также называют «плиткой», 1000 банкнот - «красными», а 5000 колонов - «туканом», что связано с изображениями, которые ранее были напечатаны на деньгах на обороте.

По данным Центрального банка, экономика завершила 2021 год с ростом на 7,6 процента, став самым высоким темпом роста с 2008 года. Она также была поставлена выше всех прогнозов.

С другой стороны, организация также ожидает, что производство в Коста-Рике улучшится на 5,4 процента к 2022 году. Однако стране также придется бороться с бедностью в 23% и уровнем безработицы в 14%.

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