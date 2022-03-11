Евро: цена открытия сегодня, 11 марта в Чили

Евро торгуется на открытии на уровне 879,99 чилийского песо, что на 1,49% больше по сравнению с 867,08 чилийских песо накануне.

С учетом последних семи дней евро вырос на 0,14% и в течение года все еще сохраняет рост на 4,8%. Что касается изменений этого дня по сравнению с предыдущими днями, он меняет результат предыдущего дня, в котором он наблюдал снижение на 0,33%, что оказалось неспособным установить недавний определенный тренд. Волатильность за последнюю неделю ниже, чем данные, достигнутые за последний год (19,93%), поэтому мы можем сказать, что в последнее время она переживает период большей стабильности.

На ежегодном фото евро достиг максимума в 965,23 чилийского песо, а самый низкий уровень составил 865.16 чилийских песо. Евро находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Восстановление чилийского песо

Чилийское песо является законным платежным средством Чили с 1975 года, оно возобновляет использование знака песо ($) и регулируется Центральным банком Чили, который контролирует количество денег в обращении.

Чилийская валюта была создана в 1817 году после обретения страной независимости, но до 1851 года в чилийском песо была установлена десятичная система, которая сейчас составляет 100 центов. Со временем чилийское песо менялось, но в настоящее время оно исчисляется целыми песо.

На сегодняшний день можно найти монеты номиналом 5, 10, 50, 100 и 500 песо, причем последняя является первой биметаллической монетой, произведенной в стране. В 2009 году были предприняты попытки создать монеты номиналом 20 и 200 песо, но законопроект был отклонен Конгрессом. Между тем, в 2017 году было одобрено прекращение выпуска монет номиналом 1 и 5 песо.

Аналогичным образом, в октябре 2018 года Центральный банк Чили объявил, что начнет изымать из обращения монеты в 100 песо, созданные в период с 1981 по 2000 год, чтобы уменьшить их сосуществование с текущими валютами, хотя они все еще действуют.

Что касается экономических вопросов, то Чили возмутилась ударом, вызванным пандемией коронавируса, особенно после закрытия 2021 года с инфляцией в 7,2%, самым высоким уровнем за 14 лет и значительно превышающим целевой показатель Центрального банка в 3%.

Хотя на 2022 год Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел рост большинства латиноамериканских стран в сторону понижения, не так для Колумбии, Перу и Чили, ожидания которых продолжают расти после того, как в конце 2021 года продемонстрировали удивительный рост и восстановление.

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