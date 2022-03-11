ЕС заявляет, что новые санкции G7 еще больше изолируют Россию

Брюссель, 11 марта Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала в эту пятницу, что новые экономические санкции, которые страны G7 и Европейский союз собираются принять завтра против Москвы за вторжение в Украину, «еще больше» изолируют Россию и отрезают ресурсы для финансирования этой «варварской войны». «ЕС и наши партнеры по G7 продолжают работать в унисон, чтобы усилить экономическое давление на Кремль», — говорится в заявлении Фон дер Ляйен после того, как лидеры наиболее промышленно развитой группы стран мира — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании — объявили о новых ограничительных меры против России. Немецкая политика подчеркнула, что предыдущие волны санкций, которые они приняли, «сильно ударили по российской экономике» и что «рубль резко упал», в то время как «многие крупные российские банки изолированы от международной банковской системы». «(Иностранные) компании покидают страну одна за другой, не желая, чтобы их бренды ассоциировались с убийственным режимом», - добавил он, двигаясь вперед: «Завтра мы примем четвертый пакет мер по дальнейшей изоляции России и истощению ресурсов, которые она использует для финансирования этой варварской войны». В частности, он заявил, что она лишит Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации» на своих рынках, аннулируя «значительные льготы» в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Согласно ВТО, клаузула о наиболее благоприятствуемой нации требует от стран не проводить различий между своими торговыми партнерами, поэтому специальная уступка или привилегия, предоставленная одной стране, означает, что все остальные торговые партнеры должны пользоваться теми же преимуществами. Отмена этого статуса у России, что уже было сделано Канадой, приведет к росту тарифов на российские продукты. Фон дер Ляйен отметил, что они также будут работать над приостановлением прав России как члена многосторонних финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, чтобы она не могла получать дополнительные кредиты или льготы от этих учреждений. Затем он заявил, что они продолжат «давить» на российские элиты, близкие к президенту России Владимиру Путину, для координации которых министры финансов, юстиции и внутренних дел G7 встретятся на следующей неделе. Они также будут стремиться к тому, чтобы российское государство и его элиты не могли использовать криптоактивы для обхода введенных санкций, и запретят экспорт любых предметов роскоши из ЕС в Россию. Еще одна мера будет заключаться в том, чтобы наложить вето на импорт ключевых товаров из черной металлургии из России, и, наконец, фон дер Ляйен заявил, что они предложат запретить новые европейские инвестиции во весь энергетический сектор России, от разведки до добычи. «Этот кризис беспрецедентен. Не наблюдается и единства и скорости реакции, которые демонстрировали наши демократии до сих пор», — сказал председатель Комиссии, заключив, что «Украина победит». Со своей стороны, председатель Комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге приветствовал в заявлении, что G7 объявила о намерении отозвать статус наиболее благоприятствуемой нации (НБН) России. «Поскольку ситуация на Украине, которая находится под ударом России, ухудшается с каждым днем, мы не можем продолжать так, как мы это сделали в отношении торговли с режимом Владимира Путина», - сказал он. ЕС уже ввел запрет на поставки России товаров двойного назначения (гражданских и военных) и ввел другие санкции, но теперь считает, что они сделали «еще один шаг», объявив о намерении аннулировать статус наиболее благоприятствуемой нации России. ШЕФ рджа/лпк/да (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)