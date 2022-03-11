Эстивар Джи вернулся в «MasterChef Celebrity», и Рамиро разразился претензиями Изабеллы: «Я уже понимаю Джейра»

В превью эпизода этого четверга зрители «MasterChef Celebrity» намекнули, что подавляющее большинство знаменитостей не справились с вызовом. Критики было больше, чем похвалы, и первыми были взломаны Корозо и Тостао, которые первыми прошли перед присяжными.

Оба представили торт, украшенный целой клубникой в центре, на что Хорхе Рауш отреагировал, сказав, что это «стиль сосков», и смех не заставил себя долго ждать. Точнее, и он, и остальные его товарищи были заинтригованы клубникой, и тем более, когда они поняли, что она начинена измельченным галицким докалесом.

«Это было как собаки на мессе», сказал Тостао, но не только у них были похожие чувства. Две Айды (Босса и Моралес) представили десерт под названием «Пизанская башня», который был наполнен фруктами; однако повара, прежде всего, упрекнули, что он остался без последовательности, потому что он был перегружен фруктами, и именно этот избыток был их второй ошибкой.

Мануэла и Каролина вышли из моды, представив блюдо, которое они назвали «укусами чизкейка с корицей», но Николас подверг их резкой критике за приготовление, украшенное маленькими золотыми шариками.

Шеф-повар раскритиковал их использование, заявив, что любой закусочный может потерять зуб. В свою очередь, шеф-повар боготано сказал, что он очень сильно ожидал этого десерта, но разочарование было больше не только из-за своеобразного оформления, но и из-за вкуса булочек с корицей. Со стороны Кристины и Чичо реакция была схожей.

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Напротив, хорошие отзывы получили следующие пары: Наталья и Рамиро, которые принесли на кафедру десерт с печеньем основы и легким лимоном. Рауш аплодировал хорошему использованию желатина для придания консистенции препарату, который, кстати, имел несколько ягод черники сверху. Ако и Жаир получили аналогичные комментарии, и Татан и Памела были спасены от «взлома» их ганашем, так как Николас сказал, что ему не хватает фруктов в центре.

Таким образом, решение было непростым, но присяжные признали Марию Т и Карлоса победителями оспаривания (и булавки иммунитета). Кроме того, Карпентье спас пары, образованные Натальей и Рамиро, а также Памелой и Татаном, от черного фартука. Теперь пришло время командного вызова, а не раньше, чем приветствовать Эстивара Джи, который возвращался на арену после короткого отсутствия с черным фартуком.

Пара была одной из двух, кого спасли из черного фартука после испытания в парах ФОТО: скриншот (канал RCN в прямом эфире)

Пришло время нового командного вызова, и поскольку Изабелла выиграла первый вызов, у нее была возможность выбрать своих членов, и, как и ожидалось, она сделала выбор в пользу тех, у кого не было черных фартуков. С другой стороны, команды Марии Т (Грин) и Карлоса (красный) состояли из Мануэлы, Кристины, Чичо, Джейра, Ако и Тостао, а также Каролины, Аиды Боссы, Аиды Моралес, Эстивара Джи и Корозо.

Задача состояла в том, чтобы приготовить блюдо, которое можно было бы доставить с доставкой, и на это у них было 60 минут. Сначала в фиолетовой команде начали меняться настроения, потому что лидер, Изабелла, не ожидала автономной работы своих товарищей по команде, которым уже было ясно, что готовить; и напряжение было сломано именно в этой группе.

Наконец, когда Хорхе Рауш прошел через их кухню, он посоветовал Рамиро не готовить тунца, чтобы не испортить его, на что Изабелла сказала ему то же самое. Актер не смог принять это и вступил с ней в спор, сказав, что понимает Джейра, когда она обвинила его в том, что он позволил альмохабананам сгореть в предыдущем испытании.

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