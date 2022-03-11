Эрдоган: война в Украине показала «банкротство» ООН

Стамбул, 11 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что российское вторжение в Украину свидетельствует о «банкротстве» системы Организации Объединенных Наций, так как она не смогла избежать войны, поэтому он призвал к реформе, которая отменила бы право вето в Совете Безопасности ООН. «Поскольку одна из сторон в конфликте является постоянным членом с правом вето, правоприменительный потенциал Совета Безопасности (ООН) сводится на нет: система объявлена банкротом», — заявил президент. «Поскольку решения Генеральной Ассамблеи ООН не являются обязательными, не было предпринято никаких действий для прекращения боевых действий», - осудил Эрдоган в своей вступительной речи на дипломатическом форуме в Анталии - международной встрече на морском курорте на турецком побережье Средиземного моря. Глава турецкого государства подверг критике тот факт, что одна страна может противостоять воле всех остальных посредством права вето, которое США, Россия, Китай, Великобритания и Франция имеют в Совете Безопасности. В этом контексте он напомнил, что уже давно использует лозунг «Мир больше пяти» в своей пропаганде глубокой реформы Организации Объединенных Наций. Турция, член НАТО, заняла нейтральную позицию в конфликте и выступает в качестве посредника между Россией и Украиной. Вчера ему удалось собрать министров иностранных дел двух стран, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебу, соответственно, в Анталии, хотя встреча завершилась безрезультатно. Несмотря на эту попытку оставаться равноудаленными между сторонами конфликта, чтобы продолжить переговоры с обеими сторонами, Эрдоган сегодня решительно поддержал Киев. «Мы не можем оправдать акты агрессии против суверенитета соседней страны. Мы отвергаем незаконные меры, нарушающие территориальную целостность Украины, начиная с аннексии Крыма», — заявил Эрдоган в своем выступлении, которое транслировалось в прямом эфире телеканала НТВ. Он также обвинил европейские страны в том, что они в прошлом не предлагали Украине достаточной поддержки. «Если бы весь Запад, весь мир подняли свой голос с оккупацией Крыма в 2014 году, мы бы столкнулись с нынешним сценарием? Теперь те, кто молчал перед оккупацией Крыма, говорят что-то. Украина осталась в покое», - сказал он. Анкара всегда отвергала аннексию Крыма Россией, но в то же время поддерживает тесные отношения с Россией, страной, из которой она импортирует 33% потребляемого природного газа. Кроме того, Россия является важным рынком для турецкого сельскохозяйственного экспорта и основным источником дохода для туристического сектора Турции.