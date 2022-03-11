Эпигменио Ибарра снова защитил себя после присоединения к программе Сиро Гомеса Лейвы: «Его насилие меня не пугает»

После критики, которую Эпигменио Ибарра получил за то, что он присоединился в качестве коллаборациониста к радиопространству, возглавляемому Сиро Гомесом Лейвой, основатель Argos Televisión вновь использовал свои социальные сети для защиты от критики и заверил, что цифровое насилие его не пугает.

Через свои социальные сети журналист также написал два сообщения, чтобы выразить свои чувства после нескольких дней, когда его заметили в некоторых СМИ, и тенденции в Интернете появляться в пространстве, которое в течение многих лет выделялось как критик администрации президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO).

В первом послании он поблагодарил его за полученные им ободрения. Он также пояснил, что решил участвовать в этом пространстве, потому что для него в демократиях плюрализм должен быть привилегированным, а не преобладанием единого «единого и гегемонистского» дискурса.

«Я благодарю все ваши ободряющие сообщения. Я решил участвовать с @CiroGomezL и воспользоваться их открытостью и открытостью @Radio_Formula, жестом, который чтит их и что я благодарю их, потому что в демократии единый и гегемонистский дискурс не должен преобладать в СМИ», - написал он 10 марта этого года.

Эпигменио Ибарра поблагодарил за проявление любви после объявления о своем участии в программе Гомеса Лейвы (Фото: Twitter/ @epigmenioibarra)

Однако, по иронии судьбы, он также оценил критику, «послания ненависти» и, даже, угрозы, которые он получил от «этого легиона», то есть от персонажей, принадлежащих к оппозиционным кругам, которые демонстрировали за его новым радио-роликом.

Он заверил, что ни «проктивные» оскорбления, ни словесное насилие, которое он получил, не пугают его, потому что для него это вопрос поощрения и укрепления его продолжать стоять в соответствии со своими идеалами, в данном случае оставаться рядом с проектом трансформации, которым руководит нынешний президент.

Он также отправил сообщение оппозиции (Фото: Twitter/ @epigmenioibarra)

И это то, что 8 марта Сиро Гомес Лейва, ведущий и радиоведущий, сообщил через свои социальные сети, что у него будет новый гость в своей программе, которая даст голос политическим решениям и идеалам так называемой Четвертой трансформации.

«Различные комментарии просили нас включить твердый голос, разделяющий смысл логики и действий режима 4T. Мы пригласили его, и он согласился (...) Добро пожаловать в программу с самой большой и лучшей радиоаудиторией Мексики», - написал он.

Однако журналист подвергся многочисленным нападкам со стороны других журналистов и фанатов, которым эта новость не понравилась, и даже посчитали, что это было решение, основанное на «давлении правительства».

Чиро Гомес Лейва объявил о сотрудничестве Эпигменио Ибарра в своей радиопрограмме (Фото: Twitter/ @CiroGomezL)

В тот же день Эпигменио Ибарра защищался через социальные сети и свою последнюю видеоколонку для Milenio. Он заверил, что они массово атакуют его аккаунт в Twitter, осуждают его посты, оскорбляют его и угрожают ему с момента появления новостей.

Однако президент Лопес Обрадор также занял позицию по этому вопросу, заявив, что действия отнюдь не являются информативными баланс в СМИ. В ходе утренней конференции он указал, что информация по-прежнему будет в значительной степени предвзято относиться к мнениям того, что он будет считать «оппозиционной стороной», оставляя в меньшинстве те, которые совпадают с его администрацией.

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