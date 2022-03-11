Энергетический кризис: Мартин Гусман пообещал в Хьюстоне ослабить валютные ограничения, но нефтяные компании падают

В разгар политического кризиса по поводу рассмотрения соглашения с Валютным фондом в Конгрессе министр экономики Мартин Гусман прилетел в Хьюстон, США, для участия в самом важном энергетическом саммите в мире, где он дал твердые обещания нефтяным компаниям. Цель: побудить их инвестировать в Vaca Muerta.

Министр отправился на CERA WEEK 2022 в сопровождении большой делегации, в состав которой входит чиновник Центрального банка Даниэла Боссио, заместитель генерального директора по финансовому регулированию. Другими словами, она является чиновником, который отвечает за внедрение накопления биржевых ограничений, которые мешают компаниям, среди прочего, выплачивать дивиденды. Его участие не случайно: на закрытой встрече и перед группой компаний в этом секторе Гусман пообещал смягчить правила для компаний в этом секторе, осознавая возможности, создаваемые очень высокими международными ценами из-за войны в Украине. Он признал, однако, что этот рост является ударом по торговому балансу в краткосрочной перспективе.

«Мы продвигаемся к нормализации ситуации с платежным балансом, и мы будем находиться в более сильном положении, когда речь идет о валютных резервах. Многое можно сделать, и мы надеемся сделать это в ближайшие недели, с точки зрения адаптации некоторых правил счета движения капитала в соответствии с характеристиками энергетического сектора. Мы работаем над этим», - сказал министр в своем выступлении во время министерской панели «Доступ к энергии, трансформация энергии: латиноамериканские стратегии». Возможно, в качестве аванса Центральный банк вчера выпустил циркуляр, специально предназначенный для нефтяных компаний, чтобы смягчить установленное на прошлой неделе правило, согласно которому BCRA вмешивается в систему SIMI, особенно в отношении импорта нефтяной нефти.

В любом случае, руководители компаний, участвующих в мероприятии, многие из которых имеют сильное присутствие в Аргентине с добычей нетрадиционных газа и нефти, таких как Shell, Chevron, а также Vista, в дополнение к местным YPF, восприняли сообщение с большим скептицизмом. В течение некоторого времени, даже с момента прихода к власти администрации Альберто Фернандеса, нефтяные компании обсуждали с правительством зонтичную схему инвестиций в этот сектор. Но ни один из вопросов не нашел отражения даже в проекте нового закона об углеводородах, который пока не обсуждается в Конгрессе и который еще не формирует их.

В лице Гусмана компании снова и снова настаивали на том, что, помимо всех сложностей, возникающих в макроэкономическом контексте, таких как невозможность получения финансирования для обеспечения высокого уровня непрерывных инвестиций, который требует, например, эксплуатация Vaca Muerta, главная проблема для его развитие заключается в доступности иностранной валюты. В этой связи обсуждалось предложение о том, чтобы Центральный банк разрешил компаниям держать за рубежом процент от долларов, заработанных экспортом, увеличивающийся по сравнению со средним показателем за последние два года. В настоящее время экспортеры должны в течение 5 дней рассчитать сумму, полученную от их зарубежных продаж. Претензия направлена на то, чтобы нефтяные компании оставили сумму, эквивалентную 30-50% своих «новых» продаж за рубежом, в результате их новых инвестиций, размещенных за рубежом. Аргумент заключается в том, что при такой доступности у них будет меньше проблем с получением финансирования, аннулированием долгов и выплатой дивидендов.

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Хотя в Хьюстоне министр, казалось, подавал сигналы на этот счет, в фирмах царит недоверие. «Мы обсуждаем это в течение двух лет и никогда не заканчиваем ни с чем двигаться вперед. Утраченное время и возможности огромны», - сказал источник в секторе, где большое раздражение. Представители компаний подчеркивают, что Vaca Muerta растет и наращивает производство, но это не мешает им выступать с яростной критикой. Если бы это было решено полтора года назад, говорят они, «Соединенные Штаты приехали бы в Аргентину, чтобы попросить баррели нефти, которых у них сейчас нет, вместо того, чтобы стучаться в дверь Мадуро. «Не говоря уже о том, что это способствовало бы переговорам, таким как соглашение с МВФ», - говорят они.

Если министр путешествовал с малейшим ожиданием вызвать больший интерес к инвестированию в Аргентину, то реакция на его заявления в компаниях, уже работающих в стране, похоже, сорвала эту цель. Что касается газа, то сегодня крупнейшими производителями в Вака-Муэрта являются YPF с месторождением Лома Кампана и Tecpetrol из Течинта с Fortín de Piedra. Total также присутствует в бизнесе. В нефти они лидируют YPF-шеврон, Shell и Vista.

В своем выступлении в Хьюстоне Гусман также упомянул о влиянии на Аргентину нового международного контекста цен на энергоносители: «Для нас основной путь, которым глобальная энергетическая ситуация ударит по нам в краткосрочной перспективе, - это повышение цены на газ, что это означает для импорта и для торгового баланса», - сказал министр. Он добавил, что «у нас есть огромные возможности, когда речь идет о развитии энергетического сектора, у нас есть Vaca Muerta, и это заставляет нас больше осознавать важность развития энергетического сектора в больших масштабах. Мы видим важные возможности на среднесрочную перспективу, и именно здесь мы хотим приложить усилия в уникальное для экономики время».

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