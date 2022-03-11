Умер Эмилио Дельгадо, который играл Луиса 40 лет, из «Улицы Сезам»

Нью-Йорк, 10 марта Актер Эмилио Дельгадо, который более четырех десятилетий играл персонажа Луиса в детском сериале «Улица Сезам», скончался в этот четверг в своей резиденции в Нью-Йорке в возрасте 81 года от рака крови, как подтвердила его жена Кэрол Дельгадо изданию TMZ. Родившись в Калифорнии в 1940 году, Дельгадо работал в качестве исполнителя на «Улице Сезам» с 1971 по 2015 год, что привело к тому, что Луис стал самым долгоживущим мексиканско-американским персонажем на американском телевидении. Хотя Дельгадо родился в Калексико (США), первые годы жизни провёл в Мехикали (Мексика) и мальчиком начал работать чисткой обуви и в мастерской по ремонту велосипедов, которой управлял его дядя, когда учился в школе в США. После окончания средней школы в Лос-Анджелесе он изучал исполнительское искусство, и его актёрская карьера началась в 1968 году в сериале PBS «Song of the Race». Когда «Улица Сезам» решила включить в свой актерский состав латинских актеров, Дельгадо взял на себя роль Луиса, владельца заведения «Fix-It Shop». Мексиканский американец также выступал в нескольких спектаклях на Бродвее и вне Бродвея, как и в менее известном театральном круге, в том числе в Шекспировском театре в Нью-Джерси, театре INTAR, театре Round House и Manhattan Theatre Source. Когда его персонаж был исключен из «Улицы Сезам» в 2015 году, Дельгадо начал появляться в нескольких американских телевизионных шоу, таких как «Шоу Лу Гранта», «Гавайи 5-0», «Куинси» или «Полицейская история». Актер продолжал работать до начала пандемии, когда спектакль, над которым он работал тогда, «Кихот Нуэво», был приостановлен после того, как он прошел через три города. В конце 2020 года у него была диагностирована множественная миелома, тип рака крови, но, несмотря на болезнь, Дельгадо оставался активным, и в декабре 2021 года он согласился войти в совет директоров Центра социальной справедливости Байярда Растина, занимающегося защитой молодежи ЛГБТК. ШЕФ hc