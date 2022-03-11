Элиза Каррио выступила против либеральных депутатов: «Мы должны остановить дефолт и позволить ему повториться в 2001 году»

Лидер Гражданской коалиции Элиза Каррио сегодня снова активно участвовала в принятии в Конгрессе закона, подтверждающего соглашение с Международным валютным фондом, и, хотя она не назвала их, она указала против либеральных депутатов, которые проголосовали против инициативы, обсуждаемой в нижняя палата.

«Наша обязанность: 1. Остановите финальный перерыв Аргентины и избегайте дефолта. Прекратите навязывание парламентом и обществом в целом. Потому что самая серьезная проблема заключается в том, что сегодня объявлен дефолт. Мы не можем быть безответственными. Мы уже живем в 2001 году и не хотим, чтобы это повторилось», - говорится в сообщении, которое он опубликовал в своем аккаунте в Twitter. Это второй твит, который он транслировал со вчерашнего дня по сегодняшний день, в котором говорится о его приверженности парламентской стратегии правительства, чтобы получить одобрение соглашения с МВФ, при этом оппозиция не остается в то же время поддерживающей экономический план, согласованный Casa Rosada с этим. тело.

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Источники, близкие к бывшему депутату, пояснили, что цель послания заключалась в том, чтобы опросить законодателей, проголосовавших против законопроекта, но прежде всего трех референтов из разных линий либерализма. Дело в том, что Рикардо Лопес Мерфи (объединенные республиканцы), Хавьер Милей (La Libertad Avanza) и Хосе Луис Эсперт (Avanza Libertad) отвергли соглашение с МВФ и потребовали большей корректировки государственных расходов и избежания бремени для частного сектора усилий, которые потребует соблюдения целей, согласованных с многосторонним кредитным органом.

« Некоторые хотят дефолта, они хотят обанкротить Аргентину, потому что тогда по аукционной цене экономические группы могут покупать крупные компании и соответствующие активы, пострадавшие от возможного дефолта. Они сделали ставку на 2001 год », - сказал один из собеседников Каррио в течение дня, следуя альтернативным дебатам в нижней палате.

На кого он ссылался? Infobae спросил источник о тезисах Каррио: «Милей, Эсперту и Лопесу Мерфи», — признал он и добавил: «Это выступления против политики, которые она не разделяет. Антиполитика — это 2001 год».

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Бывший депутат вчера опубликовал твит с сообщением, в котором указывал на жестких людей «Вместе за перемены» и кирхнеризм. «Я поздравляю всю Гражданскую коалицию с реализацией стратегии предотвращения дефолта. Привилегируя интересы Аргентины над спекулятивными и личными интересами», - написала основательница Juntos por el Cambio в своем официальном аккаунте той социальной сети.

Эта фраза всплыла на поверхность после нескольких дней скрытных попыток изолировать самые сложные участки по обе стороны разлома. «Мы не выступаем за худшую лучшую историю», - позволила лидеру выйти за рамки на прошлой неделе, когда она следила за поминутными политическими переговорами для Национального конгресса, чтобы одобрить соглашение с Валютным фондом, подписанное министром экономики Мартином Гусманом, и персонал.

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