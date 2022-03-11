Сальвадор приостановит налогообложение, чтобы «смягчить» влияние мировой инфляции

Сан-Сальвадор, 10 марта Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил в четверг вечером пакет из 11 экономических мер для «смягчения» последствий кризиса, вызванного глобальной инфляцией, главным образом за счет приостановки налогов на импорт топлива и продовольствия. «Мы объявили о серии мер, чтобы попытаться смягчить (последствия), вызванные глобальной инфляцией (...), чтобы попытаться облегчить положение населения», - сказал Букеле в национальной радио и телевизионной сети. Среди мер, объявленных президентом, - трехмесячная приостановка двух налогов на топливо, которые в настоящее время составляют бремя в 16 и 10 центов за галлон (3,78 литра). Это Стабилизационный фонд экономического развития, известный как военный налог, и взнос на стабилизацию тарифов, используемый для частичного субсидирования общественного транспорта. В настоящее время стоимость галлона бензина в Сальвадоре колеблется от 4,59 до 4,63 доллара в зависимости от района, а цена за галлон дизельного топлива составляет от 4,24 до 4,28 долларов. Кроме того, субсидия на пропан будет сохранена, и будет проверено, что цена билетов на общественный транспорт не повышается. Президент также отметил, что они будут стремиться поддерживать цену на электроэнергию «независимо от роста, который происходит в мире» и что налог на импорт будет снят с 20 основных продуктов из базовой корзины, таких как масло, масло, рис, сахар, удобрения, молоко, апельсин, картофель, бананы, пшеница и хлопья в течение года. Президент не уточнил, пользуются ли эти продукты соглашениями о свободной торговле. «Мы не собираемся взимать плату за ввоз их в страну», — сказал Букеле, отметив, что глобальная инфляция «напрямую» повлияла на цену барреля нефти, размноженного газа и некоторых продуктов, таких как кукуруза и пшеница. Он указал, что «кризис», вызванный инфляцией, «усугубился» конфликтом между «Россией, Украиной и НАТО». «У нас нет никакого влияния, мы не вмешиваемся, не имеем никакого отношения к войне», — заявил Букеле, который не осудил и не поддержал российское вторжение в Украину, несмотря на призыв Европейского союза отвергнуть его. Президент сообщил, что меры будут приняты в ближайшие несколько часов на утверждение Законодательного собрания. Сальвадор закрылся в январе прошлого года с совокупной инфляцией в 0,62%, что на 0,35 процентных пункта выше индекса января 2021 года, согласно данным Главного управления статистики и переписей (Digestyc). Согласно данным Центрального резервного банка (BCR), в январе прошлого года в Сальвадоре зафиксировано ежегодное изменение инфляции примерно на 6,5%. По данным местных СМИ, инфляция в 6,11%, зафиксированная в конце 2021 года, является самым высоким показателем за последние 20 лет с момента долларизации страны. Букеле также призвал «всех» сальвадорских бизнесменов «положить руки на совесть» и призвал частные компании сделать «прибыль» эффективной для сальвадорцев. ШЕФ са/ч/ррт