Сальвадор объявляет о мерах по смягчению экономического кризиса

САН САЛЬВАДОР (AP) — Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил в четверг, что он осуществит одиннадцать мер по смягчению экономического кризиса, который уже обрушился на эту небольшую центральноамериканскую страну и который был усугублен российским вторжением в Украину.

В последние недели сальвадорцы осуждают рост цен на топливо и основные продукты корзины и призывают принять меры для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

В сообщении на государственном радио и телевидении Букеле заявил, что «экономический кризис, вызванный всем, что осталось от пандемии COVID-19, усугубляется продолжающимся конфликтом между Россией, Украиной и НАТО».

Президент заявил, что в течение трех месяцев сбор двух налогов на топливо будет отменен, что эквивалентно сокращению на 0,16 и 0,10 цента за галлон соответственно. Деньги, собранные с этих двух ставок, были использованы для выплаты пенсий ветеранам войны и субсидий на общественный транспорт.

Букеле также объявил, что субсидия на пропановый газ будет увеличена для 1 миллиона домохозяйств, и пообещал не повышать тарифы на электроэнергию. Кроме того, не будет допущено роста цен на общественный транспорт.

Еще одна мера заключается в отмене на один год импортных тарифов на 20 продуктов, включая зерновые, масла, фрукты и овощи.

Президент признал, что из-за пандемии в прошлом году кризис цепочки поставок усилился, а все продукты выросли в цене, и заверил, что «в этом году у нас была самая высокая инфляция за последние десятилетия».

В своем анализе Букеле подчеркнул, что кризис, с которым сталкивается Сальвадор, не возникает внутри страны, а носит глобальный характер и усугубляется конфликтом в Украине. «Мы не находимся в состоянии войны, мы не имеем никакого отношения к войне, однако, нам придется за нее платить», - сказал он.

По словам президента, «конфликт между Россией, Украиной и НАТО» влияет на цены на нефть, энергоносители, природный газ, пропан и удобрения и, вместе с тем, на цены на некоторые продукты питания.

Он подчеркнул, что ситуация настолько сложная, что «Соединенным Штатам пришлось ехать в Венесуэлу в поисках нефти. Будучи одной из самых могущественных стран мира, ему пришлось обратиться за помощью к своему врагу. Что нам осталось?»

В Центральной Америке Букеле — единственный, кто не высказался по поводу войны в Украине, а Сальвадор не подписал заявление Организации американских государств (ОАГ), осуждающее вторжение.