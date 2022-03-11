Амнистия Конгресса Эквадора 268 коренным народам, защитникам окружающей среды и политикам

Амнистия Конгресса Эквадора 268 коренных жителей, экологов и политиковКито, 10 марта 2022 года (AFP) - Конгресс Эквадора в четверг амнистировал 268 коренных жителей, экологов и политиков, привлеченных к ответственности за участие в 2019 году в жестоких антиправительственных протестах, в результате которых одиннадцать человек погибли, что-то которую президент Гильермо Лассо назвал «несправедливостью «Помилование распространяется также на защитников общинных территорий, а также администраторов правосудия коренных народов, признанных Конституцией». Набрав 99 голосов, #PlenoLegislativo предоставляет амнистию 268 гражданам, которые были привлечены к ответственности за осуществление своих прав и коллективных прав, признанных Конституцией и международными договорами», - говорится в сообщении однопалатного Национального собрания в Twitter. Парламент, имеющий 137 мест, в котором разрозненные оппозиционные силы имеют большинство, объявил амнистию на заседании, которое было начато в среду и продолжалось до начала четверга. Лассо, присутствующий в пятницу на инаугурации президента Чили Габриэля Борика, выразил свое несогласие с решением законодательного органа». Он совершил акт несправедливости», - написал президент в твиттере, перед лицом насилия и вандализма, спровоцировавших протесты октября 2019 года, в ходе которых протестующие заняли штаб-квартиру Конгресса и подожгли здание Управления Контролера». Законное право на протест не может повлиять на других», — написал президент. Он добавил, что члены ассамблеи «забыли Кито в огне, семьи, которые потеряли бизнес, журналисты подверглись нападениям, люди нарушали. Я поддерживаю народ Кито и общественные силы перед лицом этого решения». - Виндикация - Среди бенефициаров 60 человек, привлеченных к ответственности за «осуществление права на сопротивление и социальный протест» во время демонстраций, проводимых коренными народами против тогдашнего президента Ленина Морено (2017-2021 гг.) за повышение цен на топливо, в результате чего одиннадцать человек погибли и более 1300 получили ранения, включая сотрудников службы безопасности силы, и которые вынудили правительство отступить. Леонидас Иса, лидер Конфедерации коренных национальностей (Conaie), крупнейшей организации коренных народов в стране, и оппонент Лассо; префект (губернатор) провинции Пичинча (столица которой является Кито) Паола Пабон; и другие политики, связанные с бывшим президентом Рафаэлем Корреа (2007) -2017), проживающий в Бельгии, уже пять лет находится в списке фаворитов. Морено был вице-президентом Корреа в первые шесть лет своего социалистического правительства и с 2017 года у них была ожесточенная борьба за власть. Коррейсмо, выступающий против Морено и Лассо, является основной законодательной силой с почти 50 местами, за ней следует движение коренных народов (25)». Мы добились #AmnistiaYa для социальных борцов и правозащитников», — заявила в Twitter Конайе, которая возглавляла протесты 2019 года и участвовала в восстаниях, свергнувших трех президентов в период с 1997 по 2005 год: «Вот что социальная борьба, право на сопротивление и демократия оправдываются в одной социальной сети. Борьба с неолиберализмом продолжается». Законодательный орган имеет право объявлять амнистию за политические преступления и помилование по гуманитарным соображениям двумя третями своих членов в соответствии с Великой хартией вольностей.