Эквадор добавляет 1 451 новый случай COVID-19 и накапливает 847 048 в пандемии

Кито, 10 марта Эквадор увеличил 1 451 новый случай COVID-19 в эту среду до рекордного количества накопленных инфекций во время пандемии, который достиг 847 048 положительных результатов, согласно последнему ежедневному отчету Министерства здравоохранения. Рекорд подтвержденных смертей от COVID-19 в совокупности во время пандемии достиг 25 140 (на 1 больше, чем в среду), в дополнение к 10 190 «вероятным» смертям от этого заболевания, в общей сложности 35 330 смертей. В андской провинции Пичинча, столицей которой является Кито, зарегистрировано наибольшее количество инфекций с 310 353 положительными, что на 962 больше, чем в среду; за ней следует побережье Гуаяса, столицей которого является Гуаякиль, с 133 100 (дополнительно 97). Затем появляются провинции Манаби (54 599), Эль-Оро (48 816), Азуай (40 579), Лоха (32 963), Имбабура (28 976), Тунгурауа (26 370), Котопакси (17 758), Лос-Риос (17 200) и Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас (16 674). Что касается ситуации в кантонах или муниципалитетах, то в отчете говорится, что Кито является эквадорским городом, наиболее пострадавшим от COVID-19, с 286 868 инфекциями во время пандемии (на 845 больше, чем в среду), за которым следует Гуаякиль с 98 773 (70 дополнительных). Позже появляются такие города, как Куэнка (31 635), Мачала (25 516), Лоха (22 260), Амбато (20 072), Портовьехо (17 176), Ибарра (16 312) и Санто-Доминго (14 717). Ежедневный отчет о плане вакцинации против covid-19 в Эквадоре, который был прекращен по состоянию на 9 марта, указывает, что было применено 32 465 596 вакцин, из которых 14 247 175 соответствуют первым дозам, 13 622 625 - повторным применениям и 4 595 796 - подкреплениям. Из общего числа примененных вакцин 16 013 584 поступили от китайской фармацевтической компании Sinovac, 9 684 404 — от американской компании Pfizer и 6 164 024 — от британской компании AstraZeneca. Аналогичным образом, 577 831 вакцина, вакцина соответствует китайскому Cansino, с однократным применением и также вводится в качестве бустера.