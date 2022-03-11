Восточные и университетские кольты измеряются по дате 7

Командам придется сделать все возможное, чтобы получить три очка, которые они не набрали в прошлый день. Последний результат хозяев поля — ничья 0:0, а гости проиграли последний матч турнира.

Потрос дель Эсте набрал только одно очко в последнем матче против CAI, сравняв счет 0:0. В предыдущих 4 матчах 3 завершили счет и потерпели 1 поражение.

Университарио приходит от проигрыша на своем стадионе Sporting SM со счетом 0 к 2. В своих последних встречах он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Пот. дель Эсте и Университарио будут измерены завтра в 18:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 7 Панама — Апертура 2022, будет сыгран на стадионе Hacienda Country Club.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 1. В двух матчах они равномерно финишировали на табло.

Расписание занятий в Потрос-дель-Эсте и университете в зависимости от страны

Аргентина: 18:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:00

CST в Мексике и Никарагуа: 15:00

MST в Мексике: 14:00

PST в Мексике: 13:00 PST

в Мексике : 13:00 Венесуэла: 17:00

Источник примечания и изображения: DataFactory