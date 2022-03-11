Дюрант - «Сиксерс»: «Сложно удушить Симмонса, когда ты так много проигрываешь»

Редакция Deportes (США), 10 марта Кевин Дюрант, ключевой четверг в избиении «Бруклин Нетс» Филадельфии 76ers (100-129), иронизировал на пресс-конференции после матча о том, как постоянные свистки фанатов «Сиксерс» сумели заткнуть своего бывшего игрока Бена Симмонса. «Все мы («Нетс») рассматриваем Бена как своего брата. Мы знали, что это враждебная среда. Мы знали, что у него нет шанса сыграть, поэтому хотели выбраться сюда и заставить болельщиков больше сосредоточиться на том, что происходит на трассе, чем на нем», - сказал он. «Сегодня фанаты сосредоточились на корте. Трудно будить Бена Симмонса, когда ты так много теряешь», - добавил он. В самой болезненной игре сезона НБА «Нетс» смели «Сиксерс» в первом противостоянии между двумя командами после многообещающего обмена Джеймса Хардена на Бена Симмонса, Сета Карри и Андре Драммонса. Хотя все глаза были на Симмонса, который вышел с большим количеством споров во франшизе Филадельфии, австралиец не получил играть, потому что он травмирован, хотя и участвовал в разминке. Дюрант (25 очков, 14 подборов и 7 передач) сказал, что было «весело» играть с той большой ночной атмосферой НБА, но он продолжал тянуть иронию. «Для начала была отличная атмосфера. Все закончилось не так. Так не чувствовалось, когда мы покидали трассу», - пошутил он, ссылаясь на то, что фанаты «Сиксерс» постепенно сдувались, когда увидели, что их команда разрывается на корте. Звезда «Нетс» отметил, что его команде понравилась концентрация, с которой они подошли к игре, и физическая трата всех игроков. Однако, несмотря на все внимание СМИ, собравшееся вокруг этой партии, Дюрант снизил важность победы. «Это победа в регулярном сезоне. Мы выиграли чемпионат сегодня вечером? Нет. Достигли ли мы позиции в плей-офф? Нет. Для вас (журналистов), учитывая всю ситуацию с Харденом, только развлекательный аспект, я уверен, что это было что-то большое. Но мы уже думаем о следующем матче», - сказал он. Перед чудесной ночью «Нетс» Харден и Сиксерс провели ужасающий вечер. Харден закончил игру всего с 11 очками после ужасных ударов 3 к 17 по броскам, 6 подборам и 5 передачам. Однако Харден попытался найти яркую сторону этого подавляющего поражения, которое стало его первым с «Сиксерс» после пяти побед подряд. «Сегодняшний вечер был хорош для нас. Они пинали нас по заднице», - сказал он. «С тех пор, как я попал сюда, все было сладко и выигрышно, но сегодня было хорошо для нас, чтобы у нас был шанс спуститься в реальность, пересмотреть видео матча и продолжить совершенствоваться», - добавил он. ШЕФ двп/гф