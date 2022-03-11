Дуэль с Европой на горизонте

Вильярреал (Кастельон) /Виго, 11 марта Вильярреал и Сельта сталкиваются друг с другом в La Cerámica с мыслями о Европе, несмотря на то, что на данный момент местная команда опережает галисийскую команду на семь очков, поэтому победа в этом матче может существенно повлиять на поддержание их соответствующие устремления. Разница в том, что расстояние между ними в турнирной таблице означает, что цель команды Кастельона - Лига чемпионов, а команда Виго - сосредоточиться на достижении Лиги Европы, хотя это более сложная цель, чем цель Вильярреала. Он видит, что его соперники не терпят неудачу, что заставляет их не проигрывать матч, поскольку они отстают от Лиги Европы на четыре очка и на шесть очков отстают от Лиги чемпионов. В спортивной главе Пако Алькасер и Альберто Морено вышли, в то время как Хуан Фойт и Жерар Морено можно считать сомнениями после выздоровления Рубена Пеньи, который оставил свои проблемы с ключицей позади после двух месяцев отсутствия. При этом одиннадцать возможных могут быть сформированы Геро Рулли в качестве вратаря, а оборонительная линия - Серж Орье, Рауль Альбиоль, Пау Торрес и Альфонсо Педраса. Полузащитник с Этьеном Капуэ и Парехо в качестве опорных, которых будут сопровождать Ереми Пино и Ману Тригерос в качестве игроков группы. Лидирует там, где есть малейшие сомнения, хотя Данжума и Джио Ло Селсо, скорее всего, будут играть, поскольку аргентинский полузащитник действует на позиции, которую бы занял Жерар Морено, если бы играл. Сельта, выигравшая в своих последних трех визитах в Вильярреал, путешествует без капитана Уго Мальо, который сыграет санкционный матч за его исключение против Майорки, но осознает, что на стадионе La Cerámica он, возможно, играет свою «последнюю пулю», чтобы зацепиться за европейскую площадь. Имея только одно поражение в последних семи матчах - против «Атлетико Мадрид» (2:0) в Ванде, аргентинский тренер Эдуардо Куде сомневается только в одном из своих одиннадцати: повторить с Тиаго Гальхардо или вернуть титул Санти Мина. Все указывает на то, что бразильский нападающий, премьера которого в качестве бомбардира против «Майорки» в матче, в котором он был одним из самых ярких событий своей команды, будет выбран для сопровождения Яго Аспаса в атаке. В этом случае единственным изменением в стартовой команде станет выход Кевина Васкеса Малло на правом спине, как Фран Бельтран будет повторять в качестве оборонительного опорного пункта, а Денис Суарес, в отличный момент формы, в трехколесной линии с Брайсом Мендесом и Серви. Вероятные составы: Вильярреал: Рулли; Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса; Капуэ, Парехо, Ереми Пино, Ману Тригерос; Данжума и Ло Селсо,. Селтик: Дитуро; Кевин Васкес, Айду, Араужо, Хави Галан; Белтран; Брайс Мендес, Денис Суарес, Серви; Аспас и Гальхардо. Рефери: Хайме Латре (Арагонский комитет) Стадион: Ла Керамика Время: 18:30 Позиции: Вильярреал (7) 42 очка — Сельта (10-е) 35 очков Ключ: эксклюзивная преданность «Сельты» лиге перед лицом разброса «Вильярреала», который они играют в Лиге чемпионов в среду. Факт: «Сельта» выиграла в последних трех посещениях La Cerámica Фраза. Эмери: «Мы пережили поражение и должны реагировать на соперника, который играет в хороший футбол». 1010587 1010153 СМГ АГ ДМГ-ВМО