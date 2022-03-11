Доннарумма: «Последние два дня были непростыми»

Париж, 11 марта Джанлуиджи Доннарумма, итальянский вратарь ПСЖ, признался в эту пятницу, что «последние два дня были непростыми», намекая на ошибку, которая привела к первому голу Карима Бензема, который заложил первый камень для возвращения «Реала». «Ликвидация Лиги чемпионов стала серьезным ударом», - предположил в сообщении в Instagram считающийся лучшим вратарем мира. «Последние два дня были непростыми, но именно те моменты укрепляют нас», - добавил он. Доннарумма, названный одним из виновников травматического исключения ПСЖ в раунде 16 Лиги чемпионов, теперь делает ставку «чтобы отдать все, чтобы парижская футболка, клуб и болельщики» подняли Лигу 1, в которой они являются лидерами с комфортным отрывом в 13 очков. В своем кратком сообщении чемпион Европы с Италией не намекнул на предполагаемый бой с товарищем по команде Неймаром в раздевалке после столкновения в среду - эпизод, уже опровергнутый в четверг бразильским нападающим. Согласно некоторым СМИ, Неймар упрекнул бы Доннарумму за ошибку в первом голе, а товарищам ПСЖ пришлось бы разлучить их, чтобы не стать старше.