Стоимость открытия доллара в Парагвае 11 марта для PYG

После открытия сессии доллар США торговался на открытии на уровне 6 971,86 гуарани, что представляет собой рост на 1,98% по сравнению с 6 836,21 гуарани днем ранее.

Если рассматривать данные за последние семь дней, доллар США накапливает снижение на 0,2%, однако в течение года он все еще сохраняет рост на 5,4%. Что касается изменений этого дня по сравнению с предыдущими датами, он состоит из двух последовательных дней положительных чисел. Волатильность последних семи дней явно выше показателей, достигнутых за последний год (12,25%), что свидетельствует о том, что он переживает фазу нестабильности.

На ежегодной фотографии доллар США даже изменился на максимуме в 7 093,80 гуарани, а самый низкий уровень составил 6 759,87 гуарани. Доллар США находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Укрепленный парагвайский гуарани

является законным платежным средством в Парагвае и был создан в 1943 году, что сделало ее одной из старейших монет Латинской Америки.

Сначала он был разделен на 100 центов, однако из-за инфляции центы больше не используются. Что касается его аббревиатуры, то обычно используется акроним PYG.

Именно 5 октября 1943 года был провозглашен указ об учреждении Органического валютного режима Республики Парагвай, направленный на обеспечение стабильности, ее укрепление и подтверждение денежной независимости и суверенитета. Это решение также заменило парагвайский песо.

В то время гуарани был эквивалентен 100 парагвайским песо, затем их поменяли на центы.

Банкноты и монеты нового номинала находились в обращении с 1944 года по настоящее время, и их выпуск теперь регулируется Центральным банком Парагвая.

Однако до 1998 года первые 100 000 банкнот Гуарани были наконец введены в обращение, что на сегодняшний день является самой дорогой банкнотой. В начале 2020 года этот билет стоил около 16 долларов США или 14 евро.

В настоящее время существуют также банкноты номиналом 20 000 и 2000 гуарани, а также монеты номиналом 50, 100, 500 и 1 000 гуарани разных размеров.

Среди споров вокруг парагвайской валюты - проект 2009 года, когда предлагалось устранить три нуля против гуарани, которые также назывались бы «новыми гуарани», но в 2013 году появился противоречивый проект. Оба проекта были приостановлены.

В экономической сфере Парагвай продемонстрировал большой рост в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, увеличившись на 4,6%; кроме того, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) указывает, что валовой внутренний продукт (ВВП) может вырасти до 3,8 процента.

Мы рекомендуем:

агентства