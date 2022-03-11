Стоимость открытия доллара в Мексике в марте этого года составляет 11 долларов США до MXN

В начале дня доллар США торговался на открытии на уровне 20,91 мексиканского песо, что составляло 0,02% от показателя предыдущего дня, то есть 20,91 мексиканского песо.

По отношению к доходности последних семи дней доллар США зафиксировал снижение на 0,28%, хотя, напротив, в годовом выражении он по-прежнему сохраняет рост на 4,84%. Если мы сравним значение с предыдущими датами, оно меняет данные предыдущего дня, где оно выросло на 2,14%, показывая, что в последнее время он не может консолидировать тренд. Что касается волатильности последних дат, то она явно выше, чем данные, достигнутые за последний год (9,25%), что указывает на то, что она больше, чем общая тенденция в стоимости.

На ежегодной фотографии доллар США даже изменился на максимум в 21,36 мексиканского песо, а самый низкий уровень - 20,23 мексиканского песо. Доллар США находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Мексиканское песо

Мексиканское песо является законным платежным средством Мексики и является первой валютой в мире, использующей знак доллара, который позже был использован Соединенными Штатами за доллар.

Мексиканское песо является пятнадцатой по объему торговли валютой в мире, первой наиболее торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей наиболее широко торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей на уровне континента только после долларов США и Канады.

В настоящее время аббревиатура MXN используется для обозначения мексиканского песо, но до 1993 года использовалась аббревиатура MXP.

Монеты, которые обычно используются в Мексике, имеют полукруглую форму и национальный герб на оборотной стороне. Один мексиканский песо равен 100 центам. Есть монеты номиналом 1, 5, 10 и 20 песо; а в банкнотах 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 песо.

Мексиканское песо в настоящее время пострадало от своей стабильности после начала пандемии SARS-CoV-2 в мире, а также других событий, которые ознаменовали его как избирательный процесс как на национальном уровне, так и в Соединенных Штатах, одном из основных торговых партнеров Мексики.

Неконтролируемая инфляция, в том числе в результате COVID-19, который удерживает денежно-кредитную политику, также оставила вес между неопределенностью перед лицом почти всегда стабильного доллара.

В 2021 году мексиканское песо закрылось с падением на 2,72% по отношению к доллару, хотя оно оставалось в значительной степени стабильным по отношению к торговым потокам и, в частности, экспорту в Соединенные Штаты.

Согласно прогнозам Banco de México (Banxico), в 2022 году мексиканское песо, как ожидается, вырастет до 21,34 единицы за доллар.

Мексика объявила карантин 23 марта 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и оставила открытыми только необходимые мероприятия, что сильно сказалось на экономике, которая не полностью восстановилась.

Согласно

данным Национального института статистики и географии (Инеги), экономика Мексики, вторая по величине в Латинской Америке после Бразилии, выросла на 5% в 2021 году.

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