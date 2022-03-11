Стоимость открытия доллара в Гондурасе в марте этого года составляет 11 долларов США к HNL

Доллар США торгуется на открытии торгов на уровне 24,30 лемпиры, что представляет собой снижение на 0,6% по сравнению с 24,45 лемпиры в предыдущий день.

По отношению к доходности на прошлой неделе доллар США снизился на 0,66%, но в течение года он все еще поддерживал рост на 1,81%. Анализируя эти данные с данными предыдущих дней, он меняет направление предыдущих данных, когда он отметил рост на 0,08%, показывая, что он не в состоянии установить стабильный тренд в последние дни. Волатильность за последнюю неделю составляет 7,59%, что явно ниже годового показателя волатильности (10,93%), что указывает на то, что в последнее время он переживает период большей стабильности.

В прошлом году доллар США получил высокую зарплату в 24,47 лемпиры, а самый низкий уровень составил 23,99 лемпиры. Доллар США находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Гондурасская лемпира

Лемпира является законно используемой валютой в Гондурасе с 1931 года, аббревиатура HNL и разделена на 100 центов; кроме того, ее обращение регулируется Центральным банком.

До 1930 года официальной валютой было гондурасское песо, которое было основано частным банковским учреждением в Banco Atlántida. В 1932 году Конгресс наконец дал зеленый свет на создание валюты, которая осталась в руках Центрального банка (после его основания в 1950 году).

В то время обменный курс составлял две лемпиры за один доллар США, но в 2005 году обменный курс снизился до 18,04 гонконгских лир за доллар (22,16 гонконгских лир за евро).

Название монеты происходит в честь вождя ленки Лемпиры, коренного вождя, который защищал свою территорию после испанского вторжения, оно также фигурирует на банкнотах и паре монет.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 центов, а также банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лемпир.

В 2013 году Центральный банк Гондураса одобрил создание 315 миллионов банкнот, которые включали систему Брайля и специальные полосы для слабовидящих, в дополнение к возможному созданию неорганических банкнот.

Гондурас, также пострадавший от пандемии SARS-CoV-2, закрыл 2021 год с уровнем инфляции 5,32% из-за роста цен на продукты питания, что выше, чем ожидалось национальными властями.

С другой стороны, ВВП на душу населения ниже уровня жизни по сравнению с 196 другими странами и занимает 121-е место из 190 в рейтинге «Ведение бизнеса для ведения бизнеса».

Что касается индекса восприятия коррупции в государственном секторе Гондураса, он составляет 24 пункта, поэтому уровень коррупции среди гондурасцев в их стране очень высок.

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