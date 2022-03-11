Стоимость открытия доллара в Коста-Рике 11 марта

После открытия торговой сессии доллар США торгуется на открытии на уровне 647,60 костариканских колонов, что подразумевает рост на 1,71% по сравнению с показателем предыдущего дня, который составлял 636,70 костариканских колонов.

Если рассматривать данные за последние семь дней, доллар США накапливает рост на 0,86%, так что в прошлом году он все еще накапливает рост на 6,8%. Сравнивая эти данные с данными за прошлые дни, добавьте две последовательные даты положительных чисел. Волатильность за последнюю неделю явно выше, чем в прошлом году, и представляет собой актив с большими изменениями, чем ожидалось.

На ежегодной фотографии доллар США даже изменился на максимум 647,60 костариканских колонов, а самый низкий уровень составил 621,72 костариканских колонов.

Костариканский

колон Костариканский колон, названный в честь фигуры Христофора Колумба, является законным платежным средством в Коста-Рике, который также разделен на 100 равных частей, называемых центами.

После обретения независимости, в 1821 году, страна отказалась от использования испанской валюты и перешла на использование реала, а затем выбрала песо. Только в 1986 году было принято решение об использовании колона в качестве законной валюты.

Отметим, что сегодня в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 25, 50, 100 и 500 колонов. Раньше существовали 1 и 2 колона, но они были изъяты Центральным банком Коста-Рики и больше не имеют рыночной стоимости. Что касается банкнот, то их насчитывается 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 и 50 000.

В Коста-Рике монеты в 100 колонов также известны как «плитка», 1000 банкнот известны как «красные», а 5000 колонов - «тукан», что связано с изображениями, которые ранее были напечатаны на деньгах на обороте.

По данным Центрального банка, экономика завершила 2021 год с ростом на 7,6 процента, став самым высоким темпом роста с 2008 года. Она также была поставлена выше всех прогнозов.

С другой стороны, организация также ожидает, что производство в Коста-Рике улучшится на 5,4 процента к 2022 году. Однако стране также придется бороться с бедностью в 23% и безработицей в 14%.

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