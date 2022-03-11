Стоимость открытия доллара в Чили 11 марта в долларах США к CLP

В начале дня доллар США торговался на открытии на уровне 799,33 чилийского песо, что означало снижение на 0,58% по сравнению с предыдущим днем, когда он закрылся с 804 чилийскими песо.

По сравнению с последними семью днями доллар США упал на 0,52%, хотя в течение года он все еще сохранял рост на 13,03%. По отношению к прошедшим дням он накапливает три сеанса подряд осенью. На прошлой неделе волатильность показывает явно более высокую доходность, чем волатильность, отраженная в данных за прошлый год, поэтому значение претерпевает большие изменения, чем общая тенденция.

На ежегодном фото доллар США достиг максимума в 851,50 чилийского песо, а самый низкий уровень составил 790,68 чилийского песо. Доллар США находится ближе к минимуму, чем максимум.

Обзор чилийского песо

Чилийское песо является законным платежным средством Чили с 1975 года. Он возобновляет использование знака песо ($) и регулируется Центральным банком Чили, который контролирует количество отчеканенных денег.

Чилийская валюта была создана в 1817 году после обретения страной независимости, но до 1851 года в чилийском песо была установлена десятичная система, которая сейчас составляет 100 центов. С течением времени валюта менялась, но в настоящее время она исчисляется целыми песо.

На сегодняшний день можно найти монеты номиналом 5, 10, 50, 100 и 500 песо, причем последняя является первой биметаллической монетой, произведенной в стране. В 2009 году были предприняты попытки создать монеты номиналом 20 и 200 песо, но законопроект был отклонен Конгрессом. Между тем, в 2017 году было одобрено прекращение выпуска монет номиналом 1 и 5 песо.

Аналогичным образом, в октябре 2018 года Чилийский центральный банк объявил, что начнет изымать из обращения монеты в 100 песо, произведенные в период с 1981 по 2000 год, чтобы уменьшить их сосуществование с текущими валютами, хотя они все еще действуют.

Что касается экономических вопросов, то Чили возмутилась ударом, вызванным пандемией коронавируса, особенно после закрытия 2021 года с инфляцией в 7,2%, самым высоким уровнем за 14 лет и значительно превышающим целевой показатель Центрального банка в 3%.

Хотя на 2022 год Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел рост большинства латиноамериканских стран в сторону понижения, не так для Колумбии, Перу и Чили, ожидания которых продолжают расти после того, как в конце 2021 года продемонстрировали удивительный рост и восстановление.

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