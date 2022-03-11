Доллар: цена открытия сегодня, 11 марта в Уругвае

Доллар США торгуется на открытии торгов на уровне 42,54 уругвайского песо, что представляет собой рост на 0,65% по сравнению с ценой предыдущего дня, когда он торговался на уровне 42,27 уругвайского песо.

Что касается доходности на прошлой неделе, то доллар США зафиксировал снижение на 0,07%, поэтому в годовом выражении он по-прежнему сохраняет снижение на 2,46%. Сравнивая эти данные с данными предыдущих дней, он накапливает три последовательных сеанса в положительном ключе. На прошлой неделе волатильность немного выше, чем накопленная в прошлом году, поэтому она показывает большие колебания, чем общая тенденция в стоимости.

В прошлом году доллар США достиг максимума в 44,73 уругвайского песо, а самый низкий уровень составил 41,44 уругвайского песо. Доллар США находится ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Уругвайское песо

Песо является официальной валютой в Уругвае с 1993 года и заменило старые песо после того, как страна пережила период высокой инфляции.

С 29 октября 1991 года Центральный банк Уругвая получил разрешение выпускать новые банкноты для изъятия старых уругвайских песо, эквивалентных 1000 новых песо. Монета начала выходить в обращение до марта 1993 года.

В 1990-х годах был введен новый механизм, позволяющий более точно прогнозировать стоимость песо по отношению к доллару, установив метод плавающей полосы.

Позже, в 2002 году, когда президент был Хорхе Батлье, Уругвай пережил финансовый кризис из-за бегства капитала, что затруднило контроль над валютным рынком, пока спустя несколько месяцев не было принято решение перейти на независимую систему флотации, которая поддерживается сегодня.

После максимальной оценки 2002 года последовал период повышения курса валюты. Следует отметить, что в качестве рисунка монеты используются животные и национальные фигуры на обороте.

В экономической сфере Уругвай начал демонстрировать признаки восстановления после разрушительных последствий пандемии коронавируса. В 2021 году страна восстановила 108 000 рабочих мест, потерянных в 2020 году, в дополнение к еще 9 000 рабочих мест.

Однако уругвайская администрация также приняла решение повысить тарифы на наиболее потребляемое топливо в стране на три песо, что также вызвало недовольство среди граждан.

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