Доллар: цена открытия сегодня, 11 марта в Гватемале

В начале дня доллар США торговался на открытии торгов на уровне 7,70 кетсаля, что означало рост на 2,32% по сравнению с 7,53 кетсаля днем ранее.

Если рассматривать данные за последнюю неделю, доллар США снизился на 0,12%, хотя в годовом выражении он все еще сохраняет рост на 1,96%. Анализируя эти данные с данными предыдущих дней, он цепляет две сессии подряд на подъеме. Волатильность последних семи дней показывает заметно более высокую доходность, чем волатильность, показанная в прошлогодних данных, поэтому она демонстрирует более нестабильное поведение.

В прошлом году доллар США был выплачен на высоком уровне в 7,72 кетсаля, а самый низкий уровень составил 7,48 кетсаля. Доллар США находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Гватемальский кетцаль

Кетцаль является законным платежным средством, используемым в Гватемале, и был основан в соответствии с Законом о валютах, принятым в 1924 году, когда тогдашний президент Хосе Мария Орельяна распорядился заменить гватемальское песо.

Валюта Гватемалы в настоящее время разделена на сто центов и первоначально стоила на 10 центов выше доллара США, пока в 1980 году она не упала до уровня, восстановившись несколько месяцев спустя.

В настоящее время кетцаль эквивалентен 7,50 единиц за доллар США и 9,25 единиц за евро, что делает его одной из 30 денежных единиц в Иберо-Америке и мире, которая является одной из самых стабильных.

Органом, отвечающим за регулирование выпуска валюты, является Банк Гватемалы, и сегодня известны монеты номиналом 5, 10, 25 и 50 центов кетцаля и 1 кетцаль, а в банкнотах обращаются 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 кетсалей.

В своих попытках снизить цены на производство монет правительство стремилось внедрить монеты из различных материалов, таких как сталь вместо никеля или латунной стали.

Согласно официальным данным, правительство Гватемалы заверило, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 7,5% в конце 2021 года, рост которого не наблюдался в течение 40 лет.

С другой стороны, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что к 2022 году экономика Гватемалы сохранится с положительными показателями, отчасти обусловленными внешней торговлей, денежными переводами из США и значительным падением инфляции.

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агентства