Доллар: цена открытия сегодня 11 марта в Бразилии

Доллар США выплачивается на открытии на уровне 5,01 бразильского реала, что составило 0,06% по сравнению с 5,01 бразильского реала накануне.

Что касается доходности на прошлой неделе, то доллар США зафиксировал снижение на 1,06%, так что в течение года он все еще сохраняет снижение на 11,57%. Что касается прошлых дат, то он приковывает четыре дня подряд в выбывании. Показатель волатильности ниже, чем накопленный в прошлом году, что свидетельствует о том, что его цена демонстрирует меньше изменений, чем ожидалось в последние даты.

В прошлом году доллар США достиг максимума в 5,71 бразильского реала, а самый низкий уровень — 5,01 бразильского реала.

Бразильская валюта

El real, или бразильский реал, как она известна во всем мире, является законным платежным средством в Бразилии и является двадцатой самой торгуемой валютой в мире и второй самой торгуемой валютой в Латинской Америке после мексиканского песо.

Действующий с 1994 года реал заменил «cruzeiro real», а его аббревиатура - BRL; он также является четвертой наиболее торгуемой валютой на американском континенте после доллара США, канадского доллара и мексиканского песо.

Одним из наиболее заметных событий для бразильской валюты стало то, что в 1998 году реал подвергся сильной спекулятивной атаке, вызвавшей девальвацию в следующем году, с 1,21 до 2 реалов за доллар.

В настоящее время существуют медные монеты номиналом 1 и 5 центов, бронзовые монеты 10 и 25 центов и мельхиор 50 центов. Монета реала биметаллическая. Следует отметить, что в 2005 году пенни были сняты с производства, но они все еще являются законным платежным средством.

На экономическом фронте Международный валютный фонд (МВФ) сократил рост Бразилии на 1,7 процентных пункта в 2022 году, особенно из-за ухудшения глобальных условий между высокой инфляцией и пандемией коронавируса.

Следует отметить, что бразильская экономика, крупнейшая в латиноамериканском регионе, вступила в рецессию во втором квартале 2021 года и, по прогнозам, будет стагнировать в течение 2022 года.

Из-за COVID-19 Бразилия была вынуждена выделять больше денег в качестве стимулирующих мер (около 12% ВВП), чтобы справиться с пандемией, что в конечном итоге привело к дефициту бюджета на 2022 год.

Мы рекомендуем:

агентства