Disney прекращает жертвовать политикам на фоне споров с губернатором Флориды

Майами, 11 марта Противостояние между губернатором Флориды Роном ДеСантисом и Диснеем по поводу законопроекта, который запретит учителям обращаться к сексуальности и гендерной идентичности в школах, сделало еще один шаг вперед в эту пятницу, когда первый исполнительный директор фирмы, Боб Чапек, объявил, что он отменит свой крупные пожертвования политиков. В электронном письме своим сотрудникам, к которому имел доступ Hollywood Reporter, Чапек извинился за то, как фирма справилась со спорами по поводу законопроекта под названием «Don't Say Gay» и заявил, что перестанет поддерживать политических кандидатов во Флориде. Сам губернатор Флориды является одним из политиков, которые в прошлом получали пожертвования от Чапека, который выступил против законопроекта, который уже был принят конгрессом штата и станет законом при подписании ДеСантисом, который публично поддержал эту меру. В среду Чапек выразил обеспокоенность этим законопроектом и даже позвонил губернатору в тот же день, чтобы высказать свое мнение о мере, которая не позволит учителям детей до третьего класса говорить о сексуальности и гендерной идентичности в школьных классах. Для старших школьников эта мера разрешит только «соответствующее возрасту» обучение, хотя оставит открытой дверь для родителей подавать в суд на школы или учителей для решения этих проблем в классах. Исполнительный директор Disney заявил на встрече с акционерами, что передал свои «опасения» губернатору и что законодательное принятие законопроекта «было не тем, чего многие из нас ожидали, особенно наши сотрудники LGBTQ+». ОТНОШЕНИЯ ДИСНЕЯ-ДЕСАНТИСА СТАНОВЯТСЯ КИСЛЫМИ Чапек заявил на встрече, что компания выступала против законопроекта «с самого начала», но предпочла не делать публичных заявлений и защищать свою позицию от своих фильмов. Ответ ДеСантиса не заставил себя долго ждать, и в этот четверг он жестоко напал на Чапека, заявив, что позволил себе увлечься «ложной истерией» СМИ и поставил свой бизнес с коммунистическим Китаем ему в лицо, ссылаясь на его тематический парк в Шанхае и выход его фильмов в этой стране. И теперь Чапек заявил, что компания увеличит поддержку групп по защите гражданских прав «для борьбы с аналогичными законами в других штатах». Disney была вовлечена в споры с тех пор, как местные СМИ сообщили, что компания пожертвовала деньги политикам, которые продвигали этот законопроект, а также их оппонентам, и на нее оказывали давление, чтобы показать более решительное неприятие этой меры. Чтобы усложнить ситуацию в ту же среду, «Variety» опубликовала заявление, приписываемое сотрудникам LGBTQ+ кинокомпании Disney Pixar, в котором утверждается, что руководители материнской компании потребовали сократить «почти все моменты откровенно гейской привязанности» в своих знаменитых фильмах. Пытаясь урегулировать ситуацию, Чапек разослал своим сотрудникам письмо, в котором извинился за то, насколько «болезненным» было его «молчание» по отношению к «Не говори гея». «Наши сотрудники видят в силе этой замечательной компании возможность творить добро. Согласен. Да, мы должны использовать наше влияние, чтобы продвигать это благо, рассказывая инклюзивные истории, но и защищая права всех», - сказал он. С этой целью они не только увеличат поддержку групп по защите гражданских прав, но и создадут «новую основу для политических пожертвований (...), которая лучше отражает наши ценности». ШЕФ абм/ар