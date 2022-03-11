Диего, эквадорец, попавший в ловушку войны и мошенничества в Украине

Фернандо Арройо Леон Кито, 11 марта эквадорец Диего Монкайо - один из немногих иностранцев, которые остаются в селе Шостка, в районе Сум, на востоке Украины, пойманные русской войной и хитростью мошенников, которые лгали ему с предложениями вывезти его из того района, осажденного танками. Его мать, Жанет Мендоза из Кито, каждый день страдает от драмы сына и борется за выход за Диего, своего 20-летнего мальчика, который два года назад уехал в Украину изучать филологию, чтобы использовать свои огромные языковые навыки. Диего был удивлен российскими взрывами в киевском аэропорту сразу после звонка матери, которая побудила его уйти как можно скорее перед лицом войны. Вместе со своими соседями по комнате, двумя девушками и молодым украинцем, Диего отправился на поезде на запад, подальше от конфликта, но оказался в Сумах, на востоке, в непосредственной близости от российской границы, где взорвались пули. Поглощенные и брошенные, четверо из них попытались отправиться на запад, но им никто не помог, и им пришлось укрыться в убежище в Сумах, где они услышали шум войны. Оказавшись вместе со своими товарищами под перекрестным огнем, судьба взяла их за руки и увела их из трудной зоны в Шостку, где родилась одна из девушек, разместивших двух мужчин в комнате их дома. РАСТУЩИЕ СОМНЕНИЯ После этого эпизода прошло почти две недели, и Диего уже начал сомневаться в том, что ему удастся избежать призрака войны, хотя его мать уверяет, что он «сильный». В Шостке ситуация более или менее спокойная, великие стычки конфликта не слышны, банки функционируют и наблюдается видимое спокойствие. «Это население, которое, я думаю, уже захвачено русскими» и где вы живете «полууродливым спокойствием, потому что у них кажущаяся нормальность, все работает, но они окружены танками, окружены оружием», - сказала мать. Сейчас «продуктов становится мало, так как никто не может въехать или покинуть» деревню, подъездные дороги которой перекрыты. Диего трижды пытался бежать из этого места, и обратился к людям, которые обещали вывезти его в обмен на деньги, хотя в итоге они только попытались воспользоваться ситуацией, добавила Жанет. Власти подтвердили, что «дороги закрыты», что делает невозможной еще одну попытку побега самостоятельно, добавила мать: «Власти - наша единственная альтернатива», - сказал он. ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ Жанет видит проблеск надежды в связи с объявлением российских властей дать ему выход через их территорию, хотя украинцы предупредили, что не допустят этого из-за военной ситуации в этом районе. Международный Красный Крест в координации с Эквадором ратифицировал, что он уделит самое пристальное внимание делу Диего Монкайо и попытается эвакуировать его, когда для этого будет открыто окно. «Мы должны доверять международным организациям» и всему, что может принести пользу Диего. «Мы ничего не можем сделать», сокрушалась мать. Она знает, что должна идти шаг за шагом и учитывать все стороны проблемы. На данный момент она беспокоится о том, как отправить свои деньги, чтобы выжить, поскольку единственным условием для пребывания в доме, в котором она находится, является сотрудничество с обслуживанием этого дома. «Диего очень сожалеет, Украина была как его второе гражданство, он страдает, когда видит украинцев, они бедные люди, они живут каждый день», - прокомментировала мать о разговорах, которые она постоянно ведет с сыном по «благословенному мобильному телефону». Она, как и ее сын, демонстрирует силу характера, чтобы преодолеть этот путь креста, но говорит: «Это беспомощность, не зная, жить изо дня в день», а также «неуверенность в том, умрет она или нет». Поэтому «мы должны сделать все возможное, чтобы он вернулся», — сказала мать. ШЕФ фа/фгг/кфа (фото) (видео)