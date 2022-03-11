Депортация иммигрантов без документов сокращается, а количество преступников в США увеличивается

Вашингтон, 11 марта Аресты и депортация иммигрантов без документов снизились во время администрации президента Джо Байдена, хотя темпы задержания и высылки преступных иностранцев увеличились, сообщило в пятницу иммиграционное и таможенное управление (ICE). «В 2021 финансовом году должностные лица ICE и специальные агенты эффективно выполняли свою миссию национальной безопасности, общественной безопасности и охраны границ, несмотря на необходимость работать в условиях разрушительной пандемии COVID-19», - сказал директор агентства Тэ Джонсон. В годовом отчете ICE указывается, что в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года (2021 финансовый год) агентство арестовало 74 082 иммигранта без документов по сравнению с 103 603 в 2020 финансовом году и 143 099 в 2019 году. В 2021 финансовом году правительство депортировало 59 011 иммигрантов без документов по сравнению с 185 884 в 2020 финансовом году и 267 258 в предыдущем году. В своем 33-страничном отчете ICE подчеркнула, что с момента прихода Байдена в Белый дом в январе 2021 года ее руководство стало более жестким с точки зрения арестов и депортации преступников по сравнению не только с администрацией Дональда Трампа (2017-2021 гг.), но и с администрацией Барака Обамы (2009-2017 гг.). В докладе указывается, что в период с февраля по сентябрь 2021 года, когда Байден был в Белом доме, агентство достигло более высокого среднего показателя возможных арестов преступников за депортацию, чем среднемесячный показатель за четырехлетний период администрации Трампа. Он отметил, что в этот период Соединенные Штаты ежемесячно арестовывали в среднем 1034 иностранцев, осужденных за тяжкие преступления, что на 53 процента больше среднемесячного показателя за последний год администрации Обамы и на 51 процент больше среднемесячного показателя администрации Трампа четыре года. В течение этих восьми месяцев 2021 года иммиграционные власти ежемесячно депортировали в среднем 827 иностранцев, совершивших серьезные преступления, что является «самым высоким показателем за всю историю и оказало наибольшее влияние на общественную безопасность с тех пор, как ICE начала собирать подробные данные о преступлениях». 46% депортаций в период с февраля по сентябрь прошлого года были связаны с тяжкими преступлениями по сравнению с 17% в прошлом году администрации Обамы и 18% во время администрации Трампа. Среди наиболее заметных депортаций в прошлом году ICE отметила депортацию Фридриха Карла Бергера, гражданина Германии, участвовавшего в нацистских преследованиях в 1945 году, когда он был вооруженной охраной концлагеря. В докладе также упоминалось о закрытии центра содержания под стражей ICE C. Carlos Carreiro в Дармуте, штат Массачусетс, и центра содержания под стражей округа Ирвин в Оцилле, штат Джорджия. «Исходя из оперативных и других соображений, вывод заключенных ICE из этих центров стал результатом инструкции министра (внутренней безопасности Алехандро) Майоркаса о том, что «мы не потерпим жестокого обращения с лицами, задержанными иммиграцией», - поясняется в докладе. ШЕФ джаб/МСК/jrh