Де Поль: «У нас был персонаж, чтобы это сделать»

Мадрид, 11 марта Родриго де Пауль, полузащитник «Атлетико Мадрид», подчеркнул в эту пятницу «характер» своей команды, чтобы провести матч с Кадисом «вперед» (2-1), но указал, что его команда должна продолжать «улучшаться» и признал, что он мог бы сделать «лучше» в первом тайме, в то время как выражая уверенность, которая дает победу. «Мы знаем, что оставшиеся матчи будут более сложными. Команды много играют. Но мы справились. У нас был персонаж, чтобы сделать это, после первого тайма мы могли сыграть лучше. Мы будем счастливы и хотим продолжать совершенствоваться», - сказал он «Movistar». «Не знаю, говорят ли мы о том, что мы расслабляемся. После 1:0 матч приобретает другую динамику. Кадису пришлось нас искать. Мы хорошо стояли, но пропустили пас на старте, чтобы сломать соперника. Это четвертая победа подряд, и это вселяет в нас уверенность. Мы должны оставаться с этим, — продолжил автор триумфа со счетом 2:1: «К счастью, гол наступил, его давно не было, и приятно помогать команде». Де Поль повторил старт второй матч подряд. «В первый день я понял, что попаду в отличную команду, и что внутреннее соревнование — это самое приятное, что у нас есть. Это тест каждый день. Чтобы надеть эту рубашку, нужно много работать. Я счастлива. Отдыхать некогда. Мы должны думать о Лиге чемпионов», - сказал он. «Самое главное — победить. Чтобы оценить, что мы делали, что мы делали на поле «Бетис». Доверие должно помочь нам в следующем матче. Мы очень рады. Надеюсь, у нас будет отличная игра, прежде всего», - сказал он. ШЕФ ид-джл-мам 1011340