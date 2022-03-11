Куэро из Католического университета страдает от глубокого пореза из-за действия, в результате которого Прост был исключен

Кито, 11 марта Вратарь Эквадорского католического университета Дарвин Куэро будет отсутствовать на кортах примерно на две недели после сильного удара в четверг против The Strongest в игре, где нападающий боливийской команды Мартин Прост был удален прямым красным. Согласно медицинскому заключению, опубликованному в эту пятницу эквадорским клубом, Куэро страдает от глубокого пореза нижней губы длиной в восемь сантиметров, который подвергает риску воздействие на кожу, подкожную клетчатку, мышцы и нервы. Игра состоялась примерно на 38-й минуте матча между Универсидад Католика и The Strongest на Олимпийском стадионе Атауальпа в Кито, что соответствует первому матчу третьего квалификационного этапа Кубка Либертадорес. В этот момент аргентинец Прост растянул ногу, чтобы попытаться добить мяч, подвешенный к сердцу штрафной его товарищем по команде Энрике Триверио, а затем его добыча попала в лицо Куэро, который пошел вперед, чтобы очистить мяч. Вратарь остался лежать на корте с большими признаками боли и с кровоточащим порезом, который вынудил его заменить товарищем по команде Хосе Карденасом. Хотя сначала уругвайский судья Андрес Матонте собирался показать Просту желтую карточку, позже он исправил свое первое решение и показал прямой красный аргентинскому ариете. Куэро пропустит второй матч этого раунда, который состоится в четверг, 17 марта, на стадионе Эрнандо Сайлеса в Ла-Пасе, где победитель получит путевку в групповой этап Либертадорес. Несмотря на то, что Тигре играл более часа с одним игроком меньше, Тигре продержался и сумел сохранить чистый лист, чтобы подписать безголевую ничью, в то время как Шатолей посетовал, что они не воспользовались числовым превосходством на поле, чтобы воспользоваться этим ключом.