Кубинцы протестуют, размахивая бутылками в посольстве Панамы за транзитную визу

Сотни кубинцев разместились в четверг вечером перед посольством Панамы в Гаване, чтобы потребовать транзитную визу, звонящие в бутылки, после того как правительство центральноамериканской страны наложило это требование на островитян.

«Мы не уедем отсюда, пока мне не дадут удовлетворительный ответ», — рассказала AFP Лейдиана Понсе, 36-летняя домохозяйка, которая планирует поехать с мужем 24 марта в Никарагуа с остановкой в Панаме.

Панамская газета опубликовала во вторник, что на три месяца будет выдана виза для кубинцев, путешествующих транзитом через аэропорты своей страны, и эта мера вступит в силу 13 марта.

С тех пор как Никарагуа отменила визу для кубинцев 22 ноября, тысячи островитян отправились в эту союзную Гавану страну, которая использовала их в качестве трамплина для эмиграции в Соединенные Штаты.

Более тысячи человек, которые планировали вскоре вылететь в Никарагуа с остановкой в Панаме, протестовали перед посольством в среду. В этот четверг консульство начало выдавать транзитные визы тем, у кого есть рейсы с 31 марта.

Но у Понсе и ее мужа есть билет на 24 марта, и, как и у многих людей, разбивших лагерь в среду вечером в парке, где они собрались перед представительством, у них не хватило времени, чтобы запросить документ. Кроме того, как и многие другие, они остались в подвешенном состоянии.

«Все эти люди в воздухе, те, кто здесь, требуя наших прав», - добавила Понсе, сидя на покрывале на траве, где она и ее муж планировали спать, как и многие другие.

Сильное полицейское присутствие было развернуто в посольстве и в нескольких близлежащих кварталах, в то время как недовольные неустанно озвучивали пластиковые бутылки с камнями.

Коста-Рика приняла такое же решение в феврале, а колумбийское посольство приостановило выдачу виз до тех пор, пока накопившиеся визы не будут освобождены.

Никарагуа и Гайана — единственные страны региона, которым не требуется виза для кубинцев.

По мнению аналитиков, Куба переживает молчаливый исход, когда она сталкивается с худшим экономическим кризисом за 27 лет, вызванным падением туризма во время пандемии и ужесточением эмбарго, введенного Соединенными Штатами, что усугубило дефицит продуктов.

«Проблема в том, что все ищут улучшения (...) С тем, что они сделали с нами, мы чувствуем себя исключенными из общества, мира, целого», - сожалеет 32-летний крестьянин Эфран Санчес.

Для него покупка авиабилетов представляла собой «жертву, работу всей жизни. У нас не осталось ничего, чтобы иметь возможность их себе позволить».

ЛП/АТМ