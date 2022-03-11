Кубинцы продолжают добиваться решения в консульстве Панамы

People gather at a park outside the Panamanian embassy, as they look for information on transit visas to the Central American country, after Panama's government announced it will require transit visas for Cubans, in Havana, Cuba, Thursday, March 10, 2022. Panama is an important hub for passengers traveling anywhere in the Caribbean, Central and a North America. (AP Photo/Ismael Francisco)

ГАВАНА (AP) — Более сотни кубинцев, некоторые из которых отчаялись и плачут, все еще находились в четверг на второй день возле консульства Панамы в Гаване, выпрашивая решение, которое позволило бы им путешествовать через центральноамериканскую страну после того, как оно установило транзитную визу для жителей островов. Это вторая страна в регионе, которая ввела такое регулирование в отношении кубинцев за последние недели после Коста-Рики.

Панама является важнейшим транзитным пунктом для кубинцев, которые хотят путешествовать в любую точку континента по пути в Соединенные Штаты.

Кубинцы также обратились с просьбой о присутствии некоторых кубинских властей для оказания им помощи перед панамскими должностными лицами. Многие находятся в этом месте в течение 24 часов, а некоторые сели или ложились отдохнуть под деревьями в парке рядом с консульством, где они начали концентрироваться накануне.

«Мы хотим решения», «Человечество», «Консул дает свое лицо» и «Мы хотим справедливости» - вот некоторые из лозунгов, которые кричали, избивая пластиковые бутылки посреди удушающего дня и в присутствии десятков полицейских, которые оцепляют район, тип демонстрации, который не распространен на остров.

Правительство Панамы заявило в среду, что транзитная виза для кубинцев направлена на установление более эффективного иммиграционного контроля и борьбу с незаконным оборотом. Он отметил, что в качестве гуманитарной меры он решил ввести меру в действие с полуночи субботы.

Ранее один чиновник объяснил кубинцам, находящимся вблизи дипломатического представительства, что те, у кого были рейсы в следующие две недели марта, должны перенести их и что вместо этого они немедленно оформят транзитные визы для тех, кто летает с 1 апреля.

Кубинцы, которые остались сосредоточенными, путешествовали с полуночи в субботу до 31 марта. Многие из них опасаются, что не смогут перенести свои поездки или потеряют деньги, которые удалось собрать на покупку билетов. Некоторые говорят, что они назначили собеседования для получения визы в США в Гайане, поскольку консульские услуги в Гаване были приостановлены с 2017 года.

«Перенести расписание невозможно. Здесь есть люди, которым пришлось перенести расписание пять раз, два раза. Вы требуете от нас транзитную визу, прекрасно, мы готовы заплатить до 100 долларов», - сердито и плачет Дейнис Линарте.

«Здесь вы просто говорите о законе, о человечестве... мы ищем внимания, чтобы найти решение», - добавил 32-летний кубинец.