Положительность Covid падает в Парагвае: 18 случаев на 100 образцов

Асунсьон, 11 марта В Парагвае уровень положительности на COVID-19 составляет 18%, что ниже 47%, достигнутых в самый критический момент заражения омикронным вариантом, сообщила в эту пятницу генеральный директор по надзору за здоровьем Сандра Ирала. Чиновник пояснил во время еженедельной пресс-конференции, посвященной ситуации с пандемией, что это означает, что «на каждые 100 человек, которые проходят тест, 18 имеют положительный результат». В «самый высокий» момент пика омикронных инфекций позитивность достигла «практически 47%», добавил он. Однако Ирала предупредил, что этот показатель все еще «высок», поскольку, учитывая, что существует «низкая передача», скорость должна быть менее 5%. Директор также подчеркнул «неудачу» в трансмиссивности вируса в стране, поскольку каждые 10 инфицированных людей передают болезнь 7 другим. В свою очередь, директор Расширенной программы иммунизации (EPI) Гектор Кастро обратил внимание на стагнацию числа вакцинаций против covid-19. «Это становится плато», - сказал Кастро, сравнивая текущие показатели иммунизации с результатами, достигнутыми в июне и августе прошлого года, месяцы, которые он охарактеризовал как «очень успешные» в участии граждан. В частности, он сослался на детскую вакцинацию, которую он считал «очень низкой» в возрастной группе от 5 до 11 лет. «У нас вакцинировано 235 485 детей, что составляет чуть более 23% от всего прогноза численности населения в возрасте от 5 до 11 лет», - пояснил эксперт. Согласно официальным данным, в стране было введено в общей сложности 8 280 678 доз, из которых 3 840 623 соответствуют первому применению, охватывая 52 процента населения. Еще 3 259 724 соответствуют второй дозе (44%) и 1 180 331 - третьей дозе (16%). ШЕФ фунт/л