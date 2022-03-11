Корреа играл с подъемом и лодыжкой «очень опухшей»

Мадрид, 11 марта Анхель Корреа, нападающий Атлетико де Мадрид и промоутер 2-1, который дал своей команде триумф против Кадиса, сыграл в эту пятницу «с очень опухшим подъемом и лодыжкой» из-за сильного ушиба на ноге, полученного накануне против Бетиса, в прошлое воскресенье, как показал его товарищ по команде Родриго де Поль, который сказал, что не знает, «как он сделал, чтобы надеть ботинок», чтобы сыграть дуэль на стадионе Ванда Метрополитано. «Жуан Феликс и Корреа переживают отличный момент. Анхель играл с очень опухшей лодыжкой и подъёмом. Это показывает, что такое «Атлетико Мадрид» и что он существует в этом клубе уже столько лет. Не знаю, как он надел ботинок. Это очень важно для этой команды», — сказал де Поль Movistar в конце матча. Корреа сомневался на протяжении всей недели для матча, в эту пятницу он, наконец, вошел в вызов Диего Симеоне из 20 игроков и был нанят тренером на 60-й минуте, заменив Янника Карраско. В 67 году он связался с Маркосом Льоренте и Луисом Суаресом, чтобы форсировать остановку Херемиаса Ледесмы, отказ которого был использован Де Полем, чтобы забить 2-1 победы. ШЕФ ид-джл-мам 1011340