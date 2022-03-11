Конвой киллеров CJNG прибыл на границы Халиско и Мичоакана

Более десятка фургонов с многочисленными наемными убийцами были обнаружены на границе Халиско и Мичоакана, предположительно принадлежащих войскам Немесио Осегера Сервантеса, Эль-Менчо, после дня насилия в районе Тамазула и прилегающих районах.

Несмотря на сообщения о прибытии сотрудников полиции штата и губернатора Энрике Альфаро, пользователи социальных сетей сообщили о прибытии членов картеля Халиско Нуэва Генерасьон (CJNG) в приграничный район, где действует организованная преступность. В результате действий агентов погибли два сотрудника муниципальной полиции, один солдат и два фельдшера получили ранения.

Утром власти указали, что они не зафиксировали прямых нападений на население, хотя мэрия Тамазула де Гордиано сообщила об актах насилия и приостановке деятельности правительства, спустя несколько часов она сообщила, что агенты армии и Национальной гвардии прибыл.

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Однако были распространены изображения и видеозаписи десятков вооруженных лиц, которые стремятся продолжить волну насилия, начавшуюся в ночь на 10 марта этого года, когда были зафиксированы дорожные блокады и столкновения.

По неофициальным данным, это будет внутренний спор между ячейками CJNG, действующими в Халиско и Мичоакане. Однако ведомственные подразделения не предоставили более подробной информации, чтобы объяснить всплеск насилия в этом районе в последние часы.

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