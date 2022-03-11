Контадор: «Ineos уже должен предоставить возможности Карлосу Родригесу»

Sports Writing, 11 марта Альберто Контадор, единственный испанский велосипедист, победитель больших трех этапов, считает, что Ineos «должен дать возможности Карлосу Родригесу сейчас», как это демонстрирует андалузиец в начале сезона, в котором «Погакар находится на другом уровне» и главный цифры представлены для гонок, подходящих и для победы. Контадор (Мадрид, 39 лет) проанализировал с EFE начало сезона, отмеченного доминированием великих команд Мирового тура и присутствием фигур команды на передовой, «чего раньше не было». Среди них испанцы Карлос Родригес и Хуан Айюсо, первый из них из карьера трехкратного победителя Вуэльты и двойника Тура и Джиро. «Даже не исключая таких бегунов, как Алехандро Вальверде и с Энриком Масом в его зрелости, бегуны с подарком, с большим талантом, такие как Карлос Родригес и Хуан Айюсо, уже выходят. Мы хорошо знаем Карлоса из Фонда Контадора, и мы знаем его цифры с юности, с данными Мирового тура того времени. Он уже показывает хорошие детали в сценических и однодневных гонках». Это выступление 21-летнего андалузского велогонщика зарабатывает ему, по словам Контадора, больше возможностей со стороны его команды, Ineos. «Инеос должен дать ему возможность. Они держали его под прикрытием в течение 2 лет, и он должен выйти сейчас, потому что он кричит об этом. Точно так же, как Аюсо — талант, и он в большом блоке» На смену менталитета велосипедистов и команд в том, как начинаются сезоны, Контадор предложил свою точку зрения. «Раньше цифры приходили на первые гонки года, чтобы тренироваться с большим номером, но ситуация изменилась. Теперь, если они выйдут из формы, если они собираются набирать темп, они выведут их из строя, и они будут накапливать усталость, просто удерживая темп гонки. Если вы не приедете хорошо подготовленным в конце концов, вы пострадаете, и это контрпродуктивно для вашего фитнеса», - сказал Контадор после презентации туристического предложения Сан-Антони-де-Портмани (Ибица), в которой бывший бегун участвовал вместе с Оскаром Перейро, победителем Тура 2006 года. Контадор пояснил, что «сейчас тренировки рассчитаны на много, они более качественные. Раньше было не так много концентрации в росте, теперь есть, поэтому, когда они добираются до соревнований, они используют тренировку». Еще одна причина заключается в том, что командам и спонсорам, которые поддерживают их, важно выигрывать победы, которые делают экономические усилия заметными. «Каждая гонка стоит золота. Команды много инвестируют, а выигрыш — это прибыльность. Сезоны становятся интенсивными от начала до конца. Например, Погакар выиграл Тур по ОАЭ в феврале 2021 года, а в конце сезона — в Ломбардии. Страх выступать круглый год пропал, и для тех из нас, кто любит ездить на велосипеде, это очень хорошо». Именно перед лицом состояния формы, которое демонстрирует словенский Тадей Погакар, недавний победитель Strade Bianche и лидер Тирренской Адриатики, Контадор был настроен решительно. «Погакар не поддается лечению, на другом уровне. Когда он начинает, за ним нельзя следить. Мы уже знаем, что есть пики формы, но теперь это так. Мы также должны посмотреть, сколько лет ему может быть на этом уровне». Что касается колумбийца Игана Бернала, восстанавливающегося после серьезного падения, которое привело к множественным переломам, Контадор был убежден, что стал победителем Тур де Франс 2019 года и Джиро д'Италия 2021 года. «У меня есть контакт с ним, и мы поддерживаем хорошие отношения. Думаю, все будет так же, как и раньше, но прежде всего я хочу, чтобы он хорошо поправился. На данный момент он очень хорошо справляется с этим, он показывает, что чемпионы имеют значение перед лицом невзгод, как для победы в Туре, так и для преодоления травм, я надеюсь, что он вернется на самый высокий уровень». Карлос де Торрес