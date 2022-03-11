Колумбиец Камила Осорио уходит в отставку в первом раунде в Индиан-Уэллсе

Молодая колумбийская теннисистка Камила Осорио выбыла из турнира в Индиан-Уэллсе в этот четверг из-за физических проблем, когда она упала со счетом 6-4 и 5:0 к белоруске Александре Саснович.

20-летняя футболистка Кукуты отыграла первый круг в Индиан-Уэллсе (Калифорния) всего через четыре дня после участия в WTA Open в Монтеррее, где упала в финале в воскресенье канадке Лейле Фернандес.

Осорио, 35 место в мировом рейтинге, встретился с Сасновичем (59-е место) в спорном первом сете, который выиграл белорус с окончательным ускорением.

Во втором раунде Осорио, который играл с сильной повязкой на правом бедре, не успевал за соперником и, со счетом 5:0 против, решил уйти в отставку с сыгранными часом и 3 минутами игры.

В воскресенье Осорио потерпел драматическое поражение Фернандесу в почти трехчасовом финале в Монтеррее, в котором растратил пять матчевых мячей.

Тем временем 27-летняя Саснович встретится с чешкой Петрой Квитовой, обладательницей двух титулов Большого шлема, которая в настоящее время занимает 31-е место в рейтинге WTA во втором раунде.