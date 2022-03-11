Колумбийские лидеры в США просят предоставить TPS для иммигрантов без документов в письме Дуке

Майами, 10 марта Несколько лидеров колумбийской общины в США направили письмо президенту Колумбии Ивану Дуке, попросив его попросить своего американского коллегу Джо Байдена о правовой защите «тысяч не имеющих документов колумбийцев», которые могли бы «укрепить» экономику обоих страны. «В настоящее время более двух миллионов колумбийцев проживают в Соединенных Штатах и активно участвуют в бесчисленных областях, таких как бизнес (...), однако значительная часть нашего населения (...) в Соединенных Штатах не имеет документов», — говорится в письме, датированном Майами. В письме Дуке предлагается предложить правительству США предоставить колумбийцам, не имеющим документов, временный защищенный статус (TPS), который позволит им работать на законных основаниях. «Основная цель нашей петиции заключается в том, чтобы тысячи колумбийцев, не имеющих документов, могли внести свой вклад не только в свои семьи, но и в экономику Соединенных Штатов», - говорится в документе. В письме говорится, что в качестве альтернативы TPS у Байдена может быть запрошено иммиграционное пособие, известное как отсроченный принудительный отъезд (DED) или отсроченный обязательный отъезд, бенефициары которого не подлежат выдворению из Соединенных Штатов в течение установленного периода времени. Оба «механизма» включены в исполнительные полномочия президента США, указывает он. Документ, отправленный в Эфе в этот четверг и подписанный, среди прочего, Альфредом Сантамарией, лидером группы колумбийцев в Майами, и Хуаном Давидом Велесом, представителем Палаты колумбийцев за рубежом, подчеркивает контекст встречи двух президентов в этот четверг в Вашингтоне, округ Колумбия, по случаю двухсотлетие двусторонних отношений. «Более 200 000 колумбийцев даже не имеют возможности получить разрешение на работу, что необходимо для того, чтобы наши соотечественники имели возможность развиваться и вносить свой вклад в экономику страны» (США), говорится в письме, направленном Дуке. «Многие из этих колумбийцев даже десятилетиями находились в неведении» без надежды на юридический статус, добавляет он. Подписавшие стороны не могут не упомянуть о «признании международного сообщества» создания Колумбийским правительством статуса временной защиты венесуэльских мигрантов, объявленного в феврале 2021 года. «Уважаемый президент, эта похвальная акция, возглавляемая вами, была даже одобрена ООН как гуманитарный акт и акт солидарности с венесуэльским народом», - говорится в тексте, также подписанном иммиграционным адвокатом Луисом Викторией. Виктория сообщила сегодня Эфе, что в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается около 300 000 нелегальных колумбийцев, что на 100 000 больше, чем указано в письме. Дуке заявил в четверг после встречи с Байденом в Белом доме, что обе страны ясно понимают, что решение венесуэльской проблемы заключается в «возвращении к демократии». Он также подтвердил, что говорил с Байденом об энергетическом вопросе и нефтяном кризисе, развязанном российским вторжением в Украину. Он сказал своему американскому коллеге, что «Колумбия - актер, который может внести гораздо больший вклад», чем Венесуэла. ШЕФ джип/эми/лаа