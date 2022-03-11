Колумбия сообщает о 35 смертельных исходах от осложнений, вызванных COVID-19, 11 марта

Foto de archivo. Una mujer migrante venezolana con mascarilla sostiene a un niño mientras participa en una protesta contra el bloqueo de los autobuses que los migrantes contrataron para llegar a la frontera entre Colombia y Venezuela, en medio de la pandemia del COVID-19 en Bogotá, Colombia, 29 de abril, 2020. REUTERS/Luisa González

Министерство здравоохранения сообщило в эту пятницу, 11 марта 2022 года, о 782 новых случаях заболевания COVID-19 в Колумбии. За последние 24 часа было обработано 11 030 тестов, из которых 11 030 — ПЦР и 16 249 — антигены.

В докладе также отмечается, что 35 колумбийцев умерли от этой болезни за последний день. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано в общей сложности 139 255 смертей из-за вируса.

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 075 656 случаев инфицирования, из которых 7 466 являются активными случаями и 5 906 638 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь.

Отчет о Covid-19 в Колумбии в эту пятницу, 11 марта 2022 г.

Что касается регионов с наибольшим количеством зарегистрированных случаев, то в Боготе лидирует 417 инфицированных, за ней следует Антиокия с 55 инфекциями и третья Сантандер с 49 инфекциями.

Ведомственный отчет о COVID-19 в Колумбии в эту пятницу, 11 марта 2022 года

В стране насчитывается 215 конгломератов. Территории: Амазонка, Антьокия (Итуанго), Араука, Атлантико, Барранкилья, Богота, Бояка, Боливар, Буэнавентура, Кальдас, Какета, Картахена, Касанаре, Каука, Сесар, Чоко, Кордова, Кундинамарка, Уила, Ла Гуахира, Магдалена, Мета, Нариньо, Северный Сантандер, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Сан-Андрес, Санта-Марта, Сантандер, Сукре, Толима, Валле, Ваупес, Вичада, Гуавьяре и Гуайния.

Так проходит вакцинация в стране

В последнем отчете Министерства здравоохранения также указывается, что по состоянию на 11:59 среды, 9 марта 2022 года, по состоянию на 11:59 среды, 9 марта 2022 года, в Колумбии уже было применено 78 682 668 доз вакцины против covid-19.

Отчет о Национальном плане вакцинации в Колумбии в эту пятницу, 11 марта 2022 г.

Согласно тому же докладу, число колумбийцев с полным графиком вакцинации, то есть тех, кто уже получил обе дозы биологического препарата, в настоящее время составляет 27 827 243 человека, а 6 235 613 человек были иммунизированы разовыми дозами. Кроме того, было применено 9 293 334 бустерных дозы.

Аналогичным образом, за последний день было применено в общей сложности 134 327 вакцин, из которых 37 475 были сделаны для второй инъекции, а еще 8 021 была однократной.

Начиная с пятницы, 11 марта, в продажу начали поступать таблетки Молнупиравир, разработанные фармацевтической компанией Merck Sharp & Dohme (MSD), известной в США и Канаде только как Merck. Это первое пероральное лечение от COVID-19, и, по данным компании, оно будет доступно только в крупных аптеках страны.

Важно отметить, что этот препарат против COVID-19 был одобрен с 28 января Национальным институтом по надзору за лекарственными средствами и пищевыми продуктами (INVIMA) для экстренного применения. Было также установлено, что это пероральное лечение может быть назначено пациентам, которые не были вакцинированы и не болели COVID ранее, но имеют легкие или умеренные симптомы заболевания и были подтверждены ПЦР или тестом на антиген.

«MSD приветствует прибытие в Колумбию этой терапии, которая способствует борьбе с пандемией COVID-19, принимая во внимание потенциал противовирусного препарата, который играет важную и значительную роль в снижении риска прогрессирования до тяжелой формы заболевания у взрослых с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, как меры, дополняющие программы вакцинации против вируса», — пояснили в компании.

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