Колумбия готовит избирательные участки и меры безопасности к воскресным выборам

Богота, 11 марта Колумбийские власти начали подготовку к воскресному дню выборов в пятницу с развертывания сил безопасности и распределения урн для голосования на избирательных участках по всей стране. В это воскресенье колумбийцы проголосуют за избрание новых членов Сената и Палаты представителей, а также 16 мирных мест, предназначенных для жертв вооруженного конфликта, а также выберут кандидатов в президенты из трех коалиций центра, левых и правых. Для участия в этих выборах 38,8 миллиона колумбийцев призваны проголосовать, а Управление национального реестра, ответственное за их организацию, установило 12 262 поста и 110 758 избирательных участков в Колумбии, а также еще 250 постов и 1251 избирательный участок за рубежом. Готовясь к выборам, рабочие спешно устанавливали картонные конструкции и урны для голосования, которые будут использоваться в воскресенье в торгово-выставочном центре Corferias в Боготе, где находится крупнейший центр голосования в стране. ОБВИНЕНИЯ В НАРУШЕНИЯХ За два дня до выборов независимая организация Misión de Observación Electoral (MOE) заявила, что получила 136 жалоб граждан на предполагаемые нарушения, главным образом в Боготе и департаментах Антьокия, Атлантико и Кордова. «Что касается покупки голосов и ограничений избирательного права, то есть давления на избирателей, у нас есть в общей сложности 79 отчетов», - сказал координатор избирательной юстиции МНВ Камило Мансера. Что касается нарушений, таких как ненадлежащее участие государственных должностных лиц в политике и использование государственных ресурсов для поддержки той или иной кампании, МНВ получила 94 жалобы. МНВ призвала колумбийских граждан «продолжать сообщать о возможных нарушениях, влияющих на избирательный процесс», которые НПО позже направит субъектам, обладающим избирательной компетенцией. РАЗВЕРТЫВАНИЕ АРМИИ Армия, со своей стороны, развернула 73 000 военнослужащих для «обеспечения безопасности и свободного осуществления гражданами своего права голоса», что будет координироваться с полицией, канцелярией национального регистратора, Генеральной прокуратурой, Управлением омбудсмена, мэрами и губернаторствами по всей стране. Командующий Национальной армией генерал Эдуардо Энрике Сапатейро Альтамиранда руководил оперативным развертыванием Плана демократии 2022 года. 73 000 военнослужащих будут непосредственно охранять 4771 избирательный участок, находящийся в ведении армии, но в общей сложности более 200 000 военнослужащих этого учреждения будут контролировать страну по суше, воде и воздуху, особенно в тех пунктах, которые считаются стратегическими. Также будет более пятидесяти самолетов и парк беспилотных летательных аппаратов, которые будут доступны на постоянной основе для наблюдения за городскими районами, дорогами и сельскими районами в режиме реального времени. Выборы проходят на фоне усиления насилия и столкновений между диссидентскими группировками FARC и партизанами Армии национального освобождения (ELN) в департаменте Араука, на границе с Венесуэлой, хотя они пройдут с пятидневным прекращением огня последней вооруженной группировки, которое началось в четверг. Выборы четыре года назад были самыми тихими в новейшей истории страны благодаря мирному соглашению с FARC и тогдашнему диалогу с АНО.