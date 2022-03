Холодный фронт 35 не помешает развитию жаркого дня в Мексике

CIUDAD DE MÉXICO, 13MARZO2019.- Jacarandas florecen sobre paseo de la Reforma, previo al inicio de la primavera. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Национальная метеорологическая система прогнозирует на эту пятницу, 11 марта, низкие температуры с небольшими морозами утром в результате холодного фронта № 35, но жаркую среду с небольшой вероятностью дождя во второй половине дня. Он также ожидает присутствия сильных и очень сильных порывов ветра в северном и северо-восточном регионе Мексики.

Такие предприятия, как Нижняя Калифорния, Чиуауа, Дуранго, Коауила, Нуэво-Леон и Тамаулипас, будут иметь бункеры с порывами до 110 км в час. Со своей стороны, ожидается, что в горах Сонора и Чиуауа выпадет снег с мокрым снегом.

Мексика установит минимальные температуры до -15° C в горных районах Чиуауа и Дуранго, до -10° C в Соноре и до -5ºC в Нижней Калифорнии, Коауила, Нуэво-Леон и Сакатекас. Напротив, максимумы поднимутся до 40° C в Синалоа, Пуэбле, Мичоакане, Герреро, Тамаулипасе, Веракрусе, Кампече и Юкатане.

Погода в Мексике на 11 марта 2022 года. Фото: Конагуа Клима

CDMX и Валле де Мехико: холодная утренняя среда. Заморозки на рассвете в высокогорных районах штата Мехико. Небольшая облачность, без осадков в Мехико и штате Мехико. Атмосфера от умеренной до теплой во второй половине дня.

В Мехико прогнозируется минимальная температура от 10 до 12° C и максимум от 27 до 29° C. Для столицы штата Мехико минимальная температура от 0 до 2° C и максимум от 22 до 24° C.

Полуостров Нижняя Калифорния: облачное небо с изолированными дождями в Нижней Калифорнии и без осадков в Южной Нижней Калифорнии. Прохладная утренняя атмосфера. Холодные температуры в горах Нижней Калифорнии, а также очень холодные с заморозками на рассвете над горами Нижней Калифорнии. Во второй половине дня прохладно до умеренных температур.

Северная часть Тихого океана: Небольшая облачность с возможностью изолированного дождя в Соноре. Без осадков в Синалоа. Холодная и очень холодная утренняя среда. Мороз на рассвете в горах Соноры. Теплая или теплая вечерняя атмосфера.

Центральная часть Тихого океана: Небольшая облачность днем, без осадков. Прохладная утренняя атмосфера. Холодные температуры в высоких районах Мичоакана и заморозки на рассвете в горах Халиско. Теплая атмосфера днем и жаркая погода в районах Мичоакана.

Южная часть Тихого океана: облачное дневное небо с интервалами ливней в Оахаке и Чьяпасе и без осадков в Герреро. От прохладных до холодных утренних температур. Теплая атмосфера во второй половине дня с высокой температурой в районах Герреро.

Погода в Мексике на 11 марта 2022 года. Фото: Конагуа Клима

Мексиканский залив: переменная облачность или облачное небо с интервалами ливней в Тамаулипасе и Веракрусе, а также отдельные дожди в Табаско. Прохладная утренняя атмосфера. Холодные температуры с туманными берегами на рассвете в горах Тамаулипаса и Веракруса. Теплая атмосфера во второй половине дня с высокой температурой в районах Тамаулипаса и южного Веракруса.

Полуостров Юкатан: Небольшая облачность, без дождя. Теплая и теплая или теплая утренняя атмосфера во второй половине дня.

Меса дель Норте: Небольшая облачность днем. Вероятность ливней в Нуэво-Леоне и Сан-Луис-Потоси, изолированные осадки в Чиуауа и Коауила и отсутствие осадков в Дуранго, Сакатекасе и Агуаскальентесе. Холодная и очень холодная утренняя среда. Заморозки на рассвете над горами Коауила, Нуэво-Леон, Дуранго, Сакатекас и Агуаскальентес сопровождаются минусовыми температурами в горах Чиуауа и Дуранго. Во второй половине дня умеренная или теплая среда с высокими температурами в юго-восточных районах Сан-Луис-Потоси.

Центральная Меса: Небольшая облачность с возможностью ливней в Идальго и Пуэбле, отдельные дожди в Керетаро и отсутствие осадков в Гуанахуато, Тласкале и Морелосе. Холодная утренняя атмосфера. Заморозки на рассвете в высокогорных районах Тласкалы и Пуэблы. Теплая атмосфера во второй половине дня. Горячие температуры в юго-западных районах Пуэблы.

