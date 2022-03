Chumel Torres ошибочно встряхнул AMLO в сети утром: «О нет, иногда я так его люблю»

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública durante conferencia matutina dedicada al tema de salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) вновь стал предметом критики после того, как он неправильно истолковал послание на утренней конференции.

Все это произошло, когда президент провел минуту, говоря о колонке мнений. Это не редкость, учитывая, что он проводит несколько минут в СМИ каждый день, когда считает, что на него нападают.

«Колонка человека большого морального авторитета, очень прекрасного человека, Амадора Нарсии, вы знаете, как он поставил свою колонку, как он ее назвал?» , AMLO обратился к журналистам, ответственным за освещение конференции. «Президент имб*цил».

Затем он попросил, чтобы его нашли, чтобы разоблачить его журналистам. Он был проецирован на экран, заголовок гласил «El imb*cil de Palacio», опубликованный в СМИ El Universal. Однако в колонке не упоминался президент, а фактически говорилось о решении начальника гражданской защиты о том, что оставили журналистов в ожидании землетрясения, произошедшего в четверг, 3 марта.

По этому случаю журналисты в течение двух минут находились в зале, где проводится конференция начальником гражданской защиты. Как только он вышел, его допросили, и он заверил, что это протокол.

Ошибка перед лицом замешательства президента не была проигнорирована никем, и насмешка не заставила себя долго ждать. Среди них был ответ влиятельного лица Chumel Torres, который написал насмешливый комментарий об этом.

В Twitter он написал «AY NO SOMETIMES I LOVE HIM SO MUCH» в сопровождении фрагмента видео, где Лопес Обрадор упомянул колонку.

(фото: твиттер/ @ChumelTorres)

Затем он сделал еще один пост: «Когда кричат «imb*cil», но это не ты и ты все равно оборачиваешься. Идиот был ты».

Точно так же разные пользователи социальной сети делали комментарии в том же ключе, что и влиятельный человек, который позиционирует себя как одного из самых убежденных недоброжелателей правительства AMLO и Четвертой трансформации.

(фото: твиттер/ @ChumelTorres)

«Подходящий момент, когда #ElImbecilDePalacio понимает, что он не имел в виду его, но он уже назвал себя президентом Имбецилом в национальной сети» или «Кто-нибудь знает другого президента, который, основываясь на журналистской статье (статье), признал себя #ElImbecilDePalacio?» , среди прочего.

Аналогичным образом, эта фраза использовалась для критики реакции правительства на позицию Европейского парламента в отношении насилие в отношении журналистов в стране, которое подверглось критике со стороны как оппонентов, так и некоторых последователей проекта Андреса Мануэля.

Парламент позиционировал себя, что президент должен прекратить насилие в отношении журналистов, а также «популистскую риторику президента Лопеса Обрадора на его ежедневных пресс-конференциях, чтобы очернить и запугать независимых журналистов, владельцев СМИ и активистов».

По этой причине правительство опубликовало противоречивое заявление, в котором назвало европейских конгрессменов «овцами» и намекнуло на тот факт, что нынешнее правительство пользуется большой поддержкой со стороны общества в целом. Он также добавил, что правительство не репрессировало ни одного журналиста.

И они добавили, что государство не нарушает права человека, «как это было в предыдущих правительствах, когда вы, кстати, хранили молчание».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: