Чак Шумер, лидер сената США от демократов: «Мадуро — плохой человек»

Беатрис Паскуаль Масиас Вашингтон, 11 марта Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер пока не говорил с президентом Джо Байденом о встрече делегации Белого дома с Николасом Мадуро в субботу, но его инстинкт приводит его к недоверию венесуэльскому правителю. «Мадуро плохой человек. Он очень плохо обращался со своим народом и своей страной. Мне не нравится иметь с ним дело», - говорит Шумер, сенатор от Нью-Йорка, в интервью Efe. Согласно сообщениям прессы, правительство Байдена рассматривает возможность отмены части санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, введенных ее предшественником Дональдом Трампом (2017-2021 гг.), чтобы сдержать рост цен на энергоносители после российского вторжения в Украину. На вопрос об этом Шумер впервые раскрывает, что был бы против отмены санкций в отношении венесуэльского нефтяного сектора. «Я должен поговорить с людьми Байдена, - осторожно говорит он, - но моя склонность была бы против (поднятия их)». Демократ напоминает, что после визита делегации США в Каракас были освобождены два американца: американец кубинский Хорхе Альберто Фернандес, арестованный в феврале 2021 года, и Густаво Адольфо Карденас, бывший директор Citgo - дочерней компании венесуэльской государственной нефтяной компании Pdvsa в США, - которого посадили в тюрьму за четыре года и четыре года месяца в Венесуэле. «Два американца были освобождены и это хорошо», - говорит он. 71-летний Шумер и 79-летний Байден знакомы уже более двадцати лет. Двое договорились в верхней палате, когда нынешний президент был сенатором от штата Делавэр, а с января 2021 года Шумер несет на своих плечах ответственность за продвижение приоритетов Белого дома в Сенате. РАЗНОГЛАСИЯ С БАЙДЕНОМ ПО ПОВОДУ ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВИЛА И Шумер, и Байден, как правило, едины, хотя у них также были разногласия, например, относительно правила, известного как «Титул 42», провозглашенного Трампом в начале пандемии с целью депортации большинства иммигрантов без документов, которые прибывают на его границу с Мексикой, не давая им возможность получить убежище. Байден продолжал использовать «Титул 42» для высылки мигрантов, хотя в последние дни члены его партии усилили давление, чтобы как можно скорее отменить это правило. «Я думаю, что 42-й титул несправедлив», - говорит Шумер, который пользуется случаем, чтобы раскрыть, что, когда он впервые занял позицию против этого регламента, Байден позвонил ему по телефону. «Он позвонил мне, он был не слишком счастлив. Но я сказал: «Это неправильно, Трамп это сделал и вы не должны этого делать», - говорит он. БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТОВ ПРОЙДУТ ИММИГРАЦИОННУЮ РЕФОРМУ Работа Шумера в Сенате непростая, так как его партия имеет большинство, хотя и с наименьшим возможным отрывом. Демократы, как и республиканцы, занимают 50 мест, но они составляют большинство благодаря тай-брейку голосов вице-президента Камалы Харрис, которая председательствует в верхней палате. Однако, чтобы одобрить большинство инициатив, мы должны заручиться поддержкой 60 сенаторов. Учитывая эту реальность, Шумер считает, что ключ к проведению иммиграционной реформы или защите права на аборт, которая может ограничить или отменить Верховный суд в этом году, заключается в том, чтобы избиратели избрали, например, на выборах в законодательные органы в этом году, больше сенаторов-демократов. «Нам нужно больше демократов в Сенате, чтобы улучшить иммиграционное законодательство. В этом нет никаких сомнений», - говорит он. В последние месяцы Шумер продвигал несколько инициатив по упорядочению положения различных групп иммигрантов без документов, включая так называемых «мечтателей», приехавших в США в детстве; но он встретился с блоковой оппозицией со стороны республиканцев и скептицизмом членов умеренного крыла собственного вечеринка. Несмотря на постоянные неудачи, с которыми он сталкивался, во время интервью он хвастается поднятыми кулаками, что его прозвище «Эль Лучадор», и несколько раз отстаивает, что миграция обогащает Соединенные Штаты. ПЕРВАЯ АФРОАМЕРИКАНСКАЯ ЖЕНЩИНА-СУДЬЯ ВЕРХОВНОГО СУДА Помимо внутренней политики, Шумеру теперь поручено помогать писать историю и добиваться одобрения Сенатом назначения первой афроамериканки в Верховный суд. Байден выбрал на эту должность Кетанджи Браун Джексон, которого Шумер описывает как «блестящего», «дорогого» человека, обладающего огромной способностью сопереживать тем, кто страдает. Слушания по рассмотрению его назначения начнутся 21 числа этого месяца, и цель Шумера состоит в том, чтобы сенат в полном составе одобрил выдвижение Джексона в первую неделю апреля. Путь должен быть относительно легким, потому что на этот раз демократам нужно всего 50 голосов, хотя Шумер также хотел бы, чтобы некоторые республиканцы проголосовали. ШЕФ упм/ссса/копия (фото) (видео)