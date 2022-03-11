Сроки доставки чипов снова увеличиваются в феврале

(Bloomberg) — Время ожидания поставок полупроводников в феврале снова увеличилось, что свидетельствует о том, что дефицит продолжает беспокоить покупателей микросхем в самых разных отраслях.

Согласно исследованию Susquehanna Financial Group, сроки доставки — время между заказом и доставкой чипа — увеличилось в прошлом месяце на три дня до 26,2 недели. В январе группа сообщила, что задержки сокращаются, что является первым признаком улучшения с 2019 года.

Хотя сроки доставки снова увеличились, они сделали это не так быстро, как в течение большей части 2021 года. Но некоторые сектора пострадали больше, чем другие. Согласно исследованию Саскуэханны, сроки поставки микроконтроллеров достигли максимума в 35,7 недели в феврале. Сроки поставки компонентов управления энергопотреблением также увеличились на полторы недели. Оба являются неотъемлемыми частями многих электронных продуктов, включая автомобильные компоненты.

Глобальный дефицит полупроводников начался в первой половине 2020 года из-за спроса пандемии на потребительские технологии и транспортные средства. Нехватка чипов замедлила производство всех видов продукции, от смартфонов до микроавтобусов, что привело к миллиардным потерям доходов и способствовало инфляции за счет увеличения затрат.

Администрация Байдена заявила в январе, что ожидает, что дефицит сохранится по крайней мере до второй половины года. Руководители индустрии микросхем предупредили, что некоторые пользователи микросхем не смогут получить все необходимые расходные материалы до 2023 года.

Оригинальное примечание:

время ожидания доставки чипов снова растет, поскольку дефицит сохраняется

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