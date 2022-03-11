Китай завершает свое законодательство с экономической стабильностью в качестве основной цели

Пекин, 11 марта Китай завершил ежегодную сессию Национального народного собрания (АНП, Законодательное собрание), на которой были утверждены отчеты о работе правительства, в котором был установлен целевой показатель экономического роста в 5,5 процента к 2022 году, и бюджеты, предусматривающие рост военного потенциала на 7,1 процента расходы. На закрытии своего единственного пленарного заседания года, в котором с 5 марта в Большом народном дворце Пекина собралось около 3000 законодателей и на котором присутствовал председатель Си Цзиньпин, китайское законодательное собрание утвердило бюджеты, включающие увеличение расходов на оборону до 1,45 млрд. юаней (229 513 млн. долл. 209 646 миллионов евро). Объявление об увеличении военных расходов появилось после года растущей напряженности в отношениях с Тайванем, территорией, над которой Китай претендует на суверенитет, и продолжая военное наступление России на Украину, в отношении которой Китай занимает неоднозначную позицию. Кроме того, законодатели АНП, которые никогда не отвергали отчет о работе правительства с момента создания этого органа в 1954 году, одобрили цели премьер-министра Ли Кэцяна по сдерживанию роста индекса потребительских цен (ИПЦ, основного индикатора инфляции) примерно на 3% или созданию 11 миллионов рабочие места. Среди целей, поставленных Ли, уровень безработицы в городских районах также остается ниже 5,5 процента, а в 2021 году этот показатель составлял 5,1%. Председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу во время своего выступления заявил, что Китай «подготовит правовые инструменты для решения международных конфликтов» и «защитит себя в мире». После недавнего случая с женщиной, которая годами держалась в цепях и история которой вызвала возмущение общественного мнения, борьба с торговлей людьми и другими преступлениями, совершаемыми против женщин и детей, стала одним из самых важных вопросов на политической встрече: доклад Верховного народного суда (ВСП) Китая, которое также было одобрено сегодня, обещало «принять меры» по борьбе с сексуальными надругательствами и торговлей женщинами и детьми». Ли сказал, что Китай сформулирует законы в 2022 году в таких областях, как тарифы, онлайн-мошенничество, безопасность пищевых продуктов и социальное обеспечение. Кроме того, Ли подчеркнул важность «сохранения центрального руководства Си Цзиньпина» и «обеспечения того, чтобы идеология и руководство Коммунистической партии Китая оставались неизменными». Коммунистическая партия проведет осенью свой 20-й съезд, на котором президент Си Цзиньпин, как ожидается, вновь подтвердит свое лидерство во главе формирования и страны на беспрецедентный третий срок среди своих последних предшественников. ШЕФ АА/JCO/ГА (фото) (видео)