Китай призывает к диалогу с Соединенными Штатами для решения «глобальных проблем»

Пекин, 11 марта Вашингтон и Пекин должны «вести больше диалога» в контексте «растущих глобальных вызовов», заявил сегодня премьер-министр Китая Ли Кэцян на пресс-конференции в конце ежегодной сессии Национального народного собрания (ANP, Legislative). «Китаю и Соединенным Штатам нужно больше диалога и общения. Двери открыты и не должны быть закрыты или делать ставку на развязку. Обе стороны должны уважать заботы и интересы друг друга и рационально и конструктивно решать разногласия», - сказал Ли. «Конкуренция» между двумя странами, добавил он, должна быть «здоровой и справедливой», отметив, что двусторонние отношения, «несмотря на взлеты и падения за последние 50 лет», должны «двигаться вперед». Помимо своего обзора экономического и социального положения страны, Ли также рассказал о войне на Украине, конфликте, которым Китай «глубоко обеспокоен». «Китай будет продолжать работать с международным сообществом и будет играть позитивную роль в восстановлении мира. Мы поддерживаем все усилия в этом направлении. Приоритетом является предотвращение дальнейшего эскалации напряженности или выхода из-под контроля. Необходимо больше усилий, чтобы Россия и Украина продолжили переговоры и достигли прекращения огня», - сказал он. Он также подчеркнул, что Пекин стремится помочь «предотвратить гуманитарный кризис» и что его страна будет продолжать сотрудничать с другими странами «на основе взаимного уважения» - в отношении своих отношений с Россией - поскольку это «приносит стабильность в мире». По словам китайского премьера, санкции Запада против Москвы «нанесут вред мировой экономике» и считает, что в настоящее время необходимы усилия для поддержания «стабильности» после трехлетней пандемии. На острове Тайвань, на суверенитет которого претендует Пекин, Ли указал, что Китай всегда будет выступать против «сепаратистской деятельности, стремящейся к «независимости» от Тайваня». Остров, находящийся под автономным управлением, является одной из главных причин конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, главным образом потому, что Вашингтон является основным поставщиком оружия Тайваню и станет его величайшим военным союзником в случае военного конфликта с азиатским гигантом. После наступления России на Украину представитель национальной безопасности Тайваня заявил, что «Пекин может воспользоваться ситуацией, чтобы начать когнитивную войну с Тайванем, которая убедит жителей острова в том, что Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства по его защите». ШЕФ jco-lcl/gcf (фото) (видео)